Adnews McDonald’s lança série sobre a origem do McFish e celebra seu retorno ao cardápio

Os clientes pediram e ele está de volta. Com o sucesso da volta do McFish neste ano, o McDonald’s anuncia nova temporada de vendas do sanduíche em todo o Brasil, em mais uma edição especial e por tempo limitado. Quem já estava com saudade desse ícone ou quer experimentar todo o sabor da proteína 100% de peixe, empanado crocante, queijo e molho tártaro, pode comemorar porque ele está voltando mais uma vez!

Para celebrar essa novidade e matar a curiosidade dos McFish Lovers sobre a origem desse fenômeno em todo o mundo, o Méqui foi até o Alasca para gravar a série ‘McFish – O Regresso’. Com quatro episódios, a produção conta a história de três consumidores reais e apaixonados por McFish, Juliana Gallera, João Vancini e Adriana Marto, que viajaram até os mares gelados para buscar o peixe Polaca, que ganhará os restaurantes do Méqui no Brasil. Confira o trailer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Méqui (@mcdonalds_br)

“A primeira temporada do retorno do McFish matou a saudade dos fãs mais apaixonados e caiu no gosto de muitos outros consumidores que nunca tinham experimentado esse clássico, mas que também viraram fãs e aguardavam poder viver essa experiência novamente. Agora, com o Regresso de McFish queremos mostrar o que faz desse sanduíche tão especial e destacar toda a jornada de sabor dos mares gelados do Alasca até nossos restaurantes em todo Brasil”, destaca Sérgio Eleutério, diretor de Marketing do McDonald’s.

Em mais um movimento que mostra a conexão e o amor do Méqui por seus fãs, a série também ganhará um lançamento especial. A marca promoverá uma première exclusiva para mais de 200 McFish Lovers, que se inscreveram na lista VIP da marca na primeira temporada, e que vão viver essa experiência de matar a fome de McFish e assistir a série antes de todo mundo! Para o fã de McDonald’s, série também tem sabor de McFish.

Idealizada em parceria com a GALERIA.ag, a série tem o intuito de apresentar ao consumidor a origem do peixe do McFish, que é proveniente do Alasca, além de reforçar o sério controle de qualidade e olhar para sustentabilidade que o Méqui tem com seus ingredientes e fornecedores. Com linguagem visual inspirada em séries cinematográficas e documentais, a campanha contará com a veiculação do trailer nas telas de cinemas e ampla estratégia digital, divulgando a série nos canais proprietários do Méqui como Instagram, YouTube e TikTok, que vão repercutir os principais cortes e momentos da série.

“Essa campanha é, sobretudo, um projeto de conteúdo e entretenimento. A decisão de irmos até o Alasca para buscar o principal ingrediente do McFish eleva nosso projeto a um novo patamar de emoção e storytelling. Além disso, trouxemos personagens que possuem o McFish como um ponto importante em suas trajetórias, e estamos aproximando ainda mais o Méqui do público com uma história que informa e entretém”, afirma Rodrigo Marangoni, diretor executivo de Criação da GALERIA.ag.

Para reverberar a campanha e reforçar o aspecto cinematográfico da série, a marca também realiza uma parceria especial com o Omelete. O portal terá uma landing page especial sobre O Regresso do McFish, com todos os episódios da série, Fish Facts (conteúdos educacionais com informações sobre o produto).

“Este é um produto que não só nos deixou feliz por ser feito em parceria com uma grande marca como o McDonald’s, mas também por materializar a estratégia do Omelete de união entre tecnologia, comunidade e conteúdo. Esse é o tipo de iniciativa que engloba todos os nossos pilares primordiais e estamos muito animados com o resultado e por fazer parte desse ‘Regresso’ tão importante de McFish”, Thiago Romariz, diretor de Inovação e Conteúdo do O&C.

O clássico McFish já está disponível, por tempo limitado, em restaurantes de todo o país para pedidos no balcão, pelos totens de autoatendimento, no Drive-Tudo, no app do Méqui pelo McDelivery ou Peça e Retire. Além disso, caso o cliente seja cadastrado no programa de fidelidade Meu Méqui e se identifique no momento da compra, seja pelo QR code ou CPF, cada R$ 1 gasto se torna 100 pontos. Confira o primeiro episódio da série.

FICHA TÉCNICA

Títulos: McFish, O Regresso

Duração: 30″ e 4 episódios +3min

Cliente: McDonald’s

Produto: McFish

Campanha: McFish – O Regresso

Agência: GALERIA.ag

CCO: Rafael Urenha

Direção Executiva de Criação: Carlos Schleder e Rodrigo Marangoni

Direção de Criação: Mellina Fontoura e Paula Keller Perego

ACD: Rodrigo Bonfim e Victor Capato

Criação: Elder Caldeira, Flávio Ferri, Victor Capato e Rodrigo Bonfim

Conteúdo: Thaís Lapastini, Rebeca Avila, Victor Moraes, Poliana Senna, Giovana Maracajá e Gabriela Greipel

Atendimento: Ana Coutinho, Paula Salvarani, Taís Boaventura, Larissa Gama, Giulia Vita e Júlia Dantas

Aprovação cliente: Sérgio Eleutério, Lariane Duarte, Bruna Lahr, Letícia dos Anjos e Maria Eduarda Félix

Mídia: Paulo Ilha, Kaline Lessio, Isabella Ferro, Mirella Covaleski, Thiago Barbosa, Paulo Paiva e Juan Cesar

Estratégia: Carol Mello, Rafael Martins, Felipe Ribeiro, Matheus Brito, Júlia Ferraz, Victoria Carolina Santos Nascimento, Alana Moraes, Graziele Soares e Felipe Fonseca

PR: Patricia Capuchinho, Mariana Novaes e Fernanda Gil

Influência: Karen Bartels, Tiago Carvalho, Patricia Laureano, Mylena Fontes e Nathália Belisario

Data e Tecnologia: Guido Sarti, Marcelo Azevedo, Rafael Ribeiro, Gabriel dos Santos e Gabriella Paiva

Projetos: Marione Oliveira, Michel Ferreira e Maisa Amorim

Direção de Produção Gráfica e Digital: Marcos Moura

Artbuyer: Bruna Costa

Produção Gráfica: Leandro Cabral, Cristiano Arashiro, Leonardo Fiovarante, Karine Parpaiola e Gabriela Correa

Coordenação de Finalização: Pablo Felix

Tratamento de Imagens: Cesar Bonfim e Marcelo Reis

Revisão: Teresa Montes

Produção Integrada: Ducha Lopes, Fabio Truci, Daniela Reis, Natália Menken, Ana Ananias e Renata Silva

Jurídico: Rosimeire Brito e Isabelle Versannio

Produtora de Imagem: Creme Company

DIRETORES: MANIMOU

DIRETOR EXECUTIVO: FERNANDO CARVALHO

HEAD DE PRODUÇÃO: JU SIGOLO

ASS COORDENAÇÃO: MARINA ROHNIK

PRODUCER EUA: Jerry Lavine

1. ASSISTENTE DE DIREÇÃO: Rodolfo Dias Paes (DiPa)

DIRETOR DE FOTOGRAFIA: Thiago Cauduro

FOTÓGRAFO STILL: João Lutz

DIRETORA DE ELENCO: Rapha Barcalla

ASS ELENCO: Waleska Landini

ELENCO: Adriana Marto Braz, Juliana Gallera Cardozo, João Vancini

INFLUENCER: Rebeca Duarte Luna Curtis

Produtora de Som: Lucha Libre Audio

Produção Executiva: Thais Urenha

Produtor Musical: Paulinho Corcione e Danilo Barbalaco

Coordenação de Produção: Thacio Palanca

Desenho de som e mixagem: Thacio Palanca

Pós-produção: FRAME

Montagem: Tomás Pastén, Ivan Kanter, Beto Araújo e Daniel Mariano

Color: Isabela Paschoalick

Comp: Ricardo Costa, Ailton Piui, André Toma e Vivien Carelli

Motion: Ebson Clarindo

Assist: André dos Santos, Fred Siviero e Herbert Gondo

Finalizadora: Regina Mimi

Head: Wilson Fernandes e Gabriel Mariano

