IA do Google analisa mais de 8 mil anúncios do YouTube e campanhas brasileiras se destacam

Coincidindo com o Cannes Lions 2024, o YouTube Ads Marketing utilizou o modelo mais avançado de inteligência artificial do Google , o Gemini, para analisar mais de 8 mil anúncios veiculados no YouTube nos últimos seis meses, e determinar o que fez alguns se destacarem, melhor narrativa, autenticidade e muito mais. Para a sua seleção, o Gemini processou sentimentos, temas e elementos visuais de empresas de todo o mundo, e gerou insights sobre as campanhas.

Há dois brasileiros entre os mais bem cotados que se destacam por apostar na diversidade e inclusão. ‘Mais uma Canetada’, criação da Mutato e mídia da house Bornlogic para a Maybelline, anuncia a cantora Ludmilla como embaixadora global da marca de maquiagens. O vídeo é um exemplo de como o YouTube também joga luz em vozes que nem sempre vimos no spotlight. A campanha com a primeira afro-latina a se apresentar no palco principal do Coachella deste ano é uma declaração de como desafiar os padrões de beleza. Em apenas quatro semanas, o anúncio já conta mais de 10 milhões de views.

Já o ‘Mundo Nu’, um mundo de N possibilidades #NuAcessível, criação da Wieden&Kennedy para o Nubank, inova por trazer uma intérprete de linguagem de sinais durante toda a produção, que comemora os dez anos do banco e como ele transformou a vida dos clientes da fintech.

“Um dos maiores benefícios da análise de vastos dados com IA generativa é permitir que exploremos áreas de melhoria para diversidade e inclusão em anúncios. O Gemini identificou padrões de tokenismo, ou esforços superficiais de representação e elenco que não representavam a diversidade da população em geral”, comenta Anne Marie Nelson-Bogle, vice-presidente do YouTube Ads Marketing.

Outras informações sobre a seleção feita pelo YouTube Ads Marketing estão no site oficial do artigo, assinado por Anne Marie Nelson-Bogle.

