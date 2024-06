Adnews CazéTV anuncia game show que levará um influenciador para cobrir as Olimpíadas 2024

A CazéTV lançou um game show que levará um influenciador para participar da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Batizado de ‘Partiu, Paris’, a iniciativa conta com a participação de 16 criadores de conteúdo com envolvimento no mundo esportivo, que competirão em busca de uma oportunidade de participar do evento.

O anúncio foi feito em um vídeo compartilhado nas redes sociais da Cazé TV, em que a apresentadora Fernanda Gentil explica as regras. O programa terá 10 episódios. Cada etapa testará habilidades, conhecimentos e a comunicação dos participantes, com um deles sendo eliminado no final.

A competição começou com 16 participantes, que gravaram vídeos com motivos pelos quais merecem ir para Paris. Os donos dos quatro vídeos mais engajados nas redes sociais (mais visualizações, curtidas e comentários), passarão para a segunda fase.

Os outros 12 serão avaliados pela Cazé TV. Destes, mais quatro serão selecionados para a segunda fase e revelados apenas na estreia do programa, que não teve a data divulgada.

Até aqui, os participantes anunciados foram Vicky Travassos, Bruno Ryan, Emmanuel Amorim, Sara Watanabe, Gabriel Holtz, Vá de Camisa, Moisés Alves, Pauta Fria, Amanda Orestes, Fernando Galdino, Pedro Paulo, Piu Esportes, João Pedro Sampaio e Rebeca Camille.

