Adnews Nike e adidas dominam vendas de tênis na OLX no primeiro trimestre de 2024

Tênis masculinos são os preferidos dos compradores, representando mais da metade das vendas.

A Nike lidera em vendas por meio da OLX nos três primeiros meses do ano, dentre as marcas de tênis esportivas e casuais famosas. É o que revela o estudo do maior marketplace de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil. A fabricante norte-americana representa 36% das comercializações, à frente da adidas, com 20% de share. Juntas, as duas marcas somam 56%.

“Há tempos os tênis deixaram o mundo esportivo para se consagrarem como símbolos de estilo, expressão e status. De acordo com dados da Euromonitor, o mercado de calçados esportivos movimentou US$ 164,6 bilhões no mundo em 2023, crescimento de 8,5% em comparação com 2022. No Brasil, foram R$ 16,1 bilhões, aumento de 9,1% no período. O estudo da OLX mostra que é possível encontrar tênis de segunda mão até 54% mais baratos por meio da plataforma. O marketplace é um importante canal especialmente para colecionadores, e é uma oportunidade de fazer renda extra para quem deseja desapegar de calçados que estão sem uso”, afirma Regina Botter, diretora geral da OLX.

Ainda no ranking de vendas, a Vans ocupa a terceira posição, com 8% das comercializações. Mizuno e Asics dividem a quarta colocação, com 6% de share cada.

Vendas – 1ºTri/2024 Ranking Produto Share 1 Nike 36% 2 adidas 20% 3 Vans 8% 4 Mizuno 6% 4 Asics 6% 5 Puma 5% 6 Olympikus 4% 6 Fila 4% 7 Oakley 3% 8 New Balance 2% 8 Lacoste 2% 8 Converse 2% 8 Reserva 2% 9 Reebok 1%

A Nike também lidera dentre as marcas mais procuradas, seguido da adidas, na segunda posição, Vans na terceira e Mizuno na quarta.

Ao avaliar os mais anunciados na plataforma, os três primeiros colocados se repetem: Nike, adidas e Vans. Já no quarto lugar, estão os tênis da Puma .

Ranking Mais procurados – 1º Tri/2024 Mais anunciados – 1º Tri/2024 Produto Produto 1 Nike Nike 2 adidas adidas 3 Vans Vans 4 Mizuno Puma 5 Asics Mizuno 6 Puma Fila 7 Fila Asics 8 Olympikus Olympikus 9 Oakley New Balance 10 New Balance Oakley



Tênis masculinos predominam

O estudo da OLX também avaliou as comercializações de tênis por gênero nos três primeiros meses deste ano. Os modelos categorizados como masculinos representam mais da metade das comercializações, enquanto os femininos, que ocupam a segunda posição, somam 30%; os infantis, em terceiro, representam 11%.

Vendas (tipo) – 1º Tri/2024 Ranking Produto Share 1 Masculino 51% 2 Feminino 30% 3 Infantil 11% 4 Unissex 8%

Uma informação é destaque: as vendas de tênis infantis cresceram 19% no comparativo com o primeiro trimestre de 2023.

No ranking de procura, o cenário é parecido: os masculinos lideram, os femininos ocupam a segunda colocação, na sequência aparecem os unissex e depois os infantis. Os modelos classificados na plataforma como unissex foram o que mais registraram aumento nas buscas, atingindo 4% no comparativo do primeiro trimestre este ano com o mesmo período de 2023.

Os tênis masculinos são os mais anunciados, seguidos pelos femininos. Os tênis infantis vêm na terceira posição, mas foram os que mais cresceram em anúncios: aumento de 23,2% em relação aos três primeiros meses de 2023.

Ranking Procura (tipo) – 1º Tri/2024 Anunciados (tipo) – 1º Tri/2024 1 Masculino Masculino 2 Feminino Feminino 3 Infantil Infantil 4 Unissex Unissex

Preço médio e economia

O estudo da OLX também avaliou o preço médio, considerando os tênis comercializados de cada marca. Os modelos da Fila custam, em média, R$ 124 na plataforma, 54% mais baratos que as versões novas, a maior porcentagem de economia do ranking. Os modelos da Nike são encontrados, em média, por R$ 190 na OLX e saem 24% mais em conta.

Variação de economia – 1º Tri/2024 Ranking de economia Produto Preço médio

OLX Preço médio

produto novo % economia 1 Fila R$ 124 R$ 269 54% 2 Reebok R$ 200 R$ 350 43% 3 Mizuno R$ 178 R$ 300 41% 4 Lacoste R$ 184 R$ 300 39% 5 Vans R$ 185 R$ 290 36% 6 Converse R$ 129 R$ 200 36% 7 Reserva R$ 197 R$ 300 34% 8 New Balance R$ 200 R$ 280 29% 9 Asics R$ 201 R$ 270 26% 10 Nike R$ 190 R$ 250 24% 11 Mormaii R$ 99 R$ 120 18% 12 Puma R$ 169 R$ 200 16% 13 Oakley R$ 285 R$ 320 11%

Em São Paulo, estado mais populoso do país segundo o IBGE, a Nike lidera as vendas, com 38%. A adidas vem na segunda posição, com 18%. Os modelos da Vans vêm na terceira colocação, com 9%.

As três primeiras marcas repetem as posições no ranking de anunciados. Destaque para a Vans, cujos anúncios de tênis da marca cresceram 40% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2023.

Como fazer uma compra online com mais segurança

• Tire todas as dúvidas pelo chat e canais oficiais das plataformas, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagens, contando com o suporte da OLX e dicas contextualizadas ao longo da jornada;

• Preste atenção na etapa de conclusão da compra e não siga caso identifique alguma atitude suspeita;

• Não divulgue seus dados pessoais nem seu número de celular;

• Desconfie de preços ou ofertas muito abaixo do mercado;

• Verifique na plataforma informações sobre o vendedor, como tempo de conta;

• A OLX oferece garantia OLX, serviço pelo qual é possível pagar uma compra pela plataforma, sem precisar efetuar transferências para terceiros. Assim que o pagamento é confirmado pela OLX, o comprador recebe uma mensagem de confirmação diretamente no chat do anúncio;

• Sempre peça a nota fiscal do item que está negociando. Desta forma, há certeza da legalidade da procedência do produto e, caso ainda esteja na garantia, é possível ter acesso à assistência técnica oficial;

• No caso de uma compra ou entrega presencial, escolha lugares públicos e movimentados, como praças, shoppings ou estações de metrô. E, se possível, sempre vá acompanhado de outro adulto;

• A OLX não possui parcerias com aplicativos de mobilidade, como Uber, Rappi e 99. Para vendas e compras com a Garantia da OLX, as entregas funcionam para todo o Brasil via Correios, Jadlog, Clique e Retire, Loggi e R3 Transportes. Verifique sempre na área logada do site ou app seu histórico de venda e como seu produto será enviado.

• A OLX nunca solicita códigos de confirmação ou de segurança. Seja por telefone, e-mail, chat ou aplicativos de mensagens. Se você receber algum contato em nome da OLX solicitando qualquer código ou senha, denuncie na plataforma;

• A OLX não envia e-mails com anexos ou links que redirecionam para fora da plataforma. Caso você receba alguma comunicação do tipo, não baixe nenhum tipo de documento e não clique nos links.

