Getty Images revela impacto da IA na confiança do consumidor

A Getty Images , um proeminente criador e marketplace global de conteúdo visual, lançou hoje o relatório “Construa Confiança na Era da IA”. Este estudo inovador busca capacitar profissionais da comunicação, fornecendo ideias baseadas em dados sobre a integração de conteúdo gerado por inteligência artificial nas estratégias de marketing.

Apoiado pelo VisualGPS , plataforma de inteligência visual e criativa de ponta da empresa, o relatório se baseia nas perspectivas globais de mais de 30 mil adultos em 25 países, inclusive o Brasil, entre os anos de 2022 a 2024. Ele oferece informações valiosas sobre as atitudes do consumidor em relação ao conteúdo gerado por IA na publicidade, seu impacto na confiança da marca e fatores-chave que distinguem o conteúdo visual excepcional, independentemente de ser capturado por humanos ou gerado por inteligência artificial.

Uma das conclusões centrais do relatório é a importância da autenticidade e da confiança no envolvimento do consumidor com marcas que empregam imagens geradas por IA, com quase 90% dos consumidores ao nível mundial desejando saber se uma imagem foi criada usando inteligência artificial. Este foco na autenticidade enfatiza a importância das marcas terem cuidado ao decidir como incorporar imagens geradas por IA nos fluxos de trabalho atuais.

Rebecca Swift, chefe global de Conteúdo Criativo da GettyImages, comentou: “Empresas de todos os setores estão se perguntando: “devemos nos envolver com conteúdo gerado por IA e, em caso afirmativo, como?”. A publicidade de sucesso sempre se baseou em narrativas visuais altamente criativas e autênticas, e isso permanece tão verdadeiro hoje como sempre, independentemente de uma marca escolher conteúdo filmado por humanos ou gerado por IA. Nosso relatório serve como uma bússola para marcas que desejam ir além do hype e compreender profundamente as expectativas de seu público para poderem comunicar o conteúdo certo nos canais certos, construindo a confiança do consumidor e impulsionando ações significativas.”

Para ajudar os profissionais de branding e líderes empresariais a navegar na criação de conteúdo gerado por IA, o relatório “Construa Confiança na Era da IA”, da Getty Images, destaca as seguintes orientações:

A IA é a ferramenta certa para sua campanha?

Reflita sobre a mensagem central da sua campanha e avalie cuidadosamente que tipo de imagem (gerada por IA, UGC, pré-filmada), incluindo o formato (imagem ou vídeo), se alinha com seus objetivos. O relatório revelou que 98% dos consumidores brasileiros concordam que imagens e vídeos “autênticos” são fundamentais para estabelecer a confiança, indicando que quando a confiança é o objetivo principal, o conteúdo pré-filmado pode ter um melhor desempenho no envolvimento dos consumidores.

O VisualGPS também revelou que, dados os altos níveis de confiança e expectativas associados a setores como saúde/farmacêutico, serviços financeiros e turismo, espera-se cada vez mais que sejam transparentes, portanto, uma abordagem cuidadosa aos tipos de conteúdo protegerá seu relacionamento com o consumidor.

A IA é uma ferramenta, não um substituto para a criatividade

Desde a produção de imagens altamente conceituais até a elaboração de uma campanha completa com imagens tiradas por humanos a partir do zero, a criatividade continua indispensável na conexão com os consumidores, especialmente em meio à crescente desconfiança e à saturação visual – 78% das pessoas no Brasil concordam: “Estou chegando ao ponto em que não sei se uma imagem é real”. As ferramentas de IA generativa só podem se referir ao passado, não reagir ao presente ou ao futuro, ou considerar como as pessoas se sentem em relação a uma marca ou produto. A criatividade humana continua a ser fundamental para estabelecer essa ligação.

Mantenha a autenticidade e a transparência em foco

Segundo a pesquisa VisualGPS, as pessoas definem “autêntico” como “real” ou “a coisa real”, seguido de “verdadeiro” ou “confiável”, com 87% dos entrevistados considerando importante que uma imagem seja autêntica. A pesquisa também revelou que as representações de assuntos não humanos geradas por inteligência artificial foram percebidas como menos enganosas do que as imagens geradas por IA apresentando pessoas ou produtos reais. Se a autenticidade for o ponto focal da campanha, considere usar imagens e vídeos pré-filmados de alta qualidade para se conectar com seu público. Se você optar por usar conteúdo gerado por inteligência artificial, principalmente se apresentar pessoas, considere rotular esse conteúdo para que seu público sinta que você foi transparente com eles.

Proteção contra riscos potenciais

Embora muitas ferramentas possam despertar sua criatividade, algumas são mais seguras do que outras. A IA generativa da Getty Images, treinada exclusivamente com conteúdo autorizado da biblioteca criativa da Getty Images, é 100% comercialmente segura para uso e oferece indenização em cada imagem, permitindo que você crie e comercialize com confiança e livre de riscos legais.

Metodologia

Os Relatórios VisualGPS da Getty Images oferecem inteligência visual e criativa incomparável, apoiada em uma metodologia rigorosa que combina insights visuais de mais de 60 especialistas em conteúdo visual e publicidade com insights culturais, pesquisas proprietárias e tendências de download da Getty Images e iStock (+ 2,8 bilhões de pesquisas anuais), além de perspectivas dos consumidores a partir de pesquisas globais contínuas sobre consumidores que cobrem mais de 250 tópicos.

Em parceria com a MarketCast, uma empresa de pesquisa global de classe mundial, essa plataforma de pesquisa tem monitorado mudanças nas necessidades dos consumidores de forma consistente nos últimos cinco anos. Os dados do relatório “Construa Confiança na Era da IA” foram coletados em quatro estudos feitos de julho de 2022 a setembro de 2023. A amostra incluiu adultos com 18 anos ou mais, com um tamanho de amostra de 7,5 mil por pesquisa. A pesquisa abrangeu 25 países, incluindo Austrália, Brasil, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Singapura, Reino Unido, EUA e outros.

