COB, Play9 e YouTube fecham parceria de conteúdo para os Jogos Olímpicos 2024

As Olimpíadas representam uma oportunidade para as emissoras de TV, plataformas de streaming e redes sociais demonstrarem sua capacidade de produzir conteúdo ao vivo e oferecer uma boa experiência aos espectadores. Além disso, é uma grande oportunidade para as marcas estarem presentes e se destacarem.

Um grande movimento voltado para a produção de conteúdo e a transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está percorrendo em diversos formatos. O esperado é que o evento seja transmitido e acompanhado por um público ainda maior do que os Jogos anteriores, e com uma ampla variedade de transmissão.

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil ( COB ) , a criação de conteúdo de qualidade em torno dos esportes olímpicos é peça-chave para amplificar toda a jornada do Time Brasil e aumentar o engajamento com os fãs antes, durante e depois do período olímpico.

O projeto ‘Paris é Brasa’, parceria do COB, YouTube e a mediatech de desenvolvimento de conteúdo, Play9, já tem seis patrocinadores confirmados. Banco do Brasil, Medley, Omo, Samsung, Azul e Wizard, confirmaram presença. O projeto mostrará os bastidores e curiosidades sobre a participação do Time Brasil ao longo da competição.

A Play9 levará 60 pessoas para Paris, com outras 40 trabalhando do Brasil. A expectativa é alcançar 1 bilhão de views ao longo das Olimpíadas. Para isso, os materiais também serão disponibilizados no TikTok, Instagram e X. A parceria oficial com o COB proporcionará acessos especiais aos atletas brasileiros e a criação de um estúdio dentro da Casa Brasil em Paris. O time de criadores de conteúdo que fará parte do ‘Paris é Brasa’ envolve Fátima Bernardes, Igão e Mítico (Podpah), Matheus Costa e Seu Zé, Ellen Valias (Atleta de Peso), Alê Xavier e Luana Maluf (Passa a Bola), Valentina Bandeira, Daniel Braune, Fábio Cruz (Fabão), Lactea, João Ferdnan, Rafa Tuma, Paul Cabannes, Tino Marcos e Clayton Conservani.

Variedade de conteúdo e transmissão nas redes sociais

O canal oficial do Time Brasil no YouTube, gerenciado pelo Comitê Olímpico do Brasil, mostra o dia a dia dos atletas brasileiros nas mais variadas modalidades e realiza produções que envolvem bastidores, informações, curiosidades, lives, melhores momentos e transmissões ao vivo, e recentemente chegou a 300 mil inscritos, alcançou a marca de 80 milhões de visualizações e é o número 1 do mundo entre os comitês pertencentes à Association of National Olympic Committees (ANOC). Nos Jogos, o canal terá seis horas de programação ao vivo.

COB também anunciou uma parceria com a Meta até dezembro de 2028, período que engloba as disputas das Jogos Olímpicos e para outras competições. Pelo acordo, Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads se tornam as plataformas oficiais do Time Brasil. O objetivo da parceria é ampliar a conexão da entidade com os fãs de esporte, alavancar o engajamento e fortalecer a relação entre o público e os atletas. O contrato ainda garante que o COB tenha um chatbot oficial do Time Brasil no WhatsApp, desenvolvido em parceria com a Smarters. A ideia é que ele sirva como uma segunda tela para os fãs, com o intuito de compartilhar atualizações e criar experiências interativas com os fãs brasileiros.