Ruffles e Outback lançam batata chips sabor costela barbecue

A Ruffles anunciou na última segunda-feira (10), uma nova versão da sua batata chips. Em parceria com o Outback Steakhouse, a marca de snacks da PepsiCo lançou o sabor ‘Ribs on The Barbie – Costela Barbecue’, em edição limitada, inspirada no famoso prato da rede australiana.

A ideia surgiu do interesse compartilhado das duas marcas em proporcionar experiências gastronômicas inovadoras e criativas aos consumidores, além de utilizarem a irreverência e o bom humor para se conectar com o público.

O lançamento já está disponível nos principais pontos de venda das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A Ribs on the Barbie, um dos pratos principais do Outback Steakhouse, já teve diferentes versões e formatos de apresentação, mas esta é a primeira vez que aparece como snack de batatas chips.

Conforme comunicado da Ruffles, a colaboração entre as duas marcas abrirá portas para a entrada em canais até então não explorados por ambas. Para a PepsiCo, a parceria representa a oportunidade de levar seu snack para dentro de um restaurante. Enquanto isso, para o Outback Steakhouse, a estratégia amplia a visibilidade da marca nas gôndolas e pontos de venda de varejo, expandindo seu alcance para novos consumidores e criando mais momentos de consumo.

“Nossa intenção é unir forças e trazer uma inovação ao mercado que una a onda e a crocância de Ruffles a sabores únicos, que agradam ao paladar e estão entre os favoritos do consumidor brasileiro”, diz Simone Simões, diretora de marketing da PepsiCo. “Inovação faz parte do espírito aventureiro de Outback e, mais uma vez, saímos na frente para apresentar aos nossos clientes uma versão divertida e saborosa da Ribs On The Barbie”, complementa Raquel Paternesi, diretora de Marketing do Outback Brasil.

Para divulgar a novidade aos consumidores, as empresas realizarão uma série de ações nas redes sociais, conectando o posicionamento de ambas as marcas ao unir a mensagem ‘Viva essa Onda’ da Ruffles com a celebração dos momentos característicos do Outback Steakhouse. A partir de julho, a rede australiana também começará a vender o produto em seus restaurantes.

