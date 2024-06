Adnews Pesquisa revela nova perspectiva sobre poligamia e o Dia dos Namorados

Ashley Madison e YouGov revelam que muitos consideram a data uma jogada comercial, com necessidade de maior inclusão.

O Ashley Madison , principal site de relacionamentos extraconjugais do mundo, quer mostrar que existe um universo de possibilidades além das relações monogâmicas. Para isso, a plataforma trouxe estudos que mostram como a sociedade e as empresas podem ser ainda mais abrangentes no que diz respeito a publicidade voltada para o 12 de junho.

Segundo uma pesquisa feita com os seus membros, 57% afirmam que não acham que as propagandas para Dia dos Namorados refletem com precisão os muitos tipos de relacionamentos modernos, como relacionamentos abertos, poliamor, etc. Em uma pesquisa separada, encomendada pelo site para a YouGov , foi revelado que 42% tem a mesma opinião.

“Muitos casais sentem que um estilo mais aberto de monogamia é mais adequado às suas necessidades. Monogamia aberta significa que os casais têm um relacionamento primário ou central, bem como um acordo de relacionamento flexível ou fluido. Isso pode parecer revolucionário para alguns, mas para muitos é natural terceirizar nossas necessidades e ter múltiplos relacionamentos. Temos vários amigos, filhos, parentes e colegas de trabalho. Expandir nossos parceiros românticos também pode fazer sentido”, disse Tammy Nelson, autora de Open Monogamy.

Consistente com o relatório de tendências de 2024 do Ashley Madison, esta última pesquisa sugere que há um desejo crescente por mais aceitação na sociedade para relacionamentos não monogâmicos. De fato, 82% dos membros pesquisados dizem que é possível amar mais de uma pessoa.

Dado isso, o formato atual do Dia dos Namorados, que favorece relacionamentos de um único parceiro, não é percebido como inclusivo para aqueles em relacionamentos não monogâmicos. Faz sentido, então, que 31% dos membros do Ashley Madison indiquem que não celebram o Dia dos Namorados de forma alguma, com 58% dos membros acreditando que a data é nada mais que uma jogada para ganhar dinheiro.

Da mesma forma, 42% dos respondentes do estudo da YouGov dizem que não celebram o Dia dos Namorados e que a data não significa nada para eles, com 46% das mulheres indicando uma aversão mais forte a celebração em comparação com 38% dos homens. Outros 19% consideram que é um dia fabricado em que sentem a necessidade de gastar dinheiro (20% dos homens contra 17% das mulheres). Curiosamente, em todos os locais pesquisados, as mulheres são menos propensas a celebrar o Dia dos Namorados do que os homens.

Dos membros do Ashley Madison que celebram, 56% celebram porque têm que fazê-lo. Um ranking de como os usuários comemoram o Dia dos Namorados é o seguinte:

Jantar romântico (36%)

Troca de presentes/flores (34%)

Sexo (31%)

Viagem com o(s) parceiro(s) (8%)

Encontro no spa (5%)

Quando questionadas sobre o que poderia ser feito para substituir o Dia dos Namorados, as mulheres do Ashley Madison têm uma solução: Semana dos Namorados. Para 40% das respondentes femininas a ideia é estender a celebração para aliviar a pressão de ‘um dia especial’, o que proporciona mais oportunidades de celebração para casais não monogâmicos. Essa opção seria ideal para os 31% dos respondentes que disseram que também compram presentes de Dia dos Namorados para seu parceiro secundário.

Os membros do Ashley Madison que compram presentes tendem a gastar uma quantia igual (de US$85 a US$120) tanto em seu parceiro primário quanto o secundário (25% contra 22%, respectivamente). Flores e chocolates ainda parecem ser os presentes mais populares, tanto para a companhia principal quanto para o affair.

O amor, em todas as suas formas, é motivo de celebração, e o consenso entre a maioria dos membros do Ashley Madison e dos respondentes da população em geral é claro. Abaixo o velho e viva o novo.

