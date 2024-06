Adnews Palmeiras e End to End conquistam prêmio internacional por campanha no X

A boa fase do Palmeiras não se restringe aos gramados. Na noite do último dia 6, o clube alviverde, em parceria com a End to End , hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo que conecta o torcedor à sua paixão, conquistou o prêmio Hashtag Sports Awards na categoria Melhor Uso do X (antigo Twitter). Este é um marco histórico, pois é a primeira vez que um clube fora dos Estados Unidos vence a premiação, superando concorrentes de peso como NBA, Stewart-Haas Racing, Minnesota Timberwolves, BetMGM, WSL e Colorado Rapids.

O case vencedor, denominado ‘Palmeiras Not Found’, foi lançado em 12 de outubro de 2022, no Dia das Crianças, em uma ação de conscientização sobre o desaparecimento infantil com apoio à ONG Mães da Sé. Na campanha, o Palmeiras excluiu seu perfil no X por 13 horas, causando grande alvoroço entre os torcedores e a mídia. Quando a conta foi reativada, a presidente do clube, Leila Pereira, explicou a ação em um vídeo impactante, comparando a ausência temporária da conta à dor permanente das mães que não encontram seus filhos.

Relembre como foi a premiada campanha Palmeiras Not Found. pic.twitter.com/QxJ8nw7mqU — Palmeiras Arquivo (@palmeirasarquiv) June 7, 2024

A cerimônia de premiação ocorreu no Terminal 5, em Nova York, onde Bruno Brum, sócio e CMO da End to End, e Wagner Leitzke, Diretor Digital e B.I da agência, estiveram presentes para receber o troféu.

“Para nós é um orgulho imenso receber este prêmio, fazendo do Palmeiras o primeiro clube da América Latina a ganhar o Hashtag Sports Awards. Nós temos, desde a nossa fundação, a característica de pensar em ações que fogem do comum, com o intuito de engajar os fãs por meio da paixão pelo esporte. Quando conseguimos fazer isso e ainda abordar uma temática tão importante e relevante quanto a da campanha, nos traz a sensação de que estamos sempre em alinhamento com o propósito de entregar cases reais e que possam, de fato, conectar o torcedor à sua paixão. Quero parabenizar toda a equipe que esteve envolvida desde o início no projeto e agradecer a confiança e parceria do nosso cliente, a S.E PALMEIRAS e seus executivos de Marketing. É um grande marco para todos nós que vivemos do esporte”, celebra Reginaldo Diniz, CEO da End to End.

A campanha reforça o compromisso do Palmeiras com causas sociais e a responsabilidade de utilizar sua plataforma para gerar impacto positivo.

“Mais do que um clube de futebol, o Palmeiras é uma organização comprometida com o desafio de impactar positivamente a indústria do esporte e toda a sociedade. Estamos satisfeitos com o reconhecimento internacional que a nossa campanha vem alcançando e, principalmente, por contribuirmos com uma causa tão importante, que é o desaparecimento de pessoas no Brasil”, afirmou a presidente do Alviverde, Leila Pereira.

O Hashtag Sports Awards celebra as melhores ações que engajam o público no mundo dos esportes. O evento conta com mais de 60 troféus distribuídos em 11 categorias, incluindo Marca e Parceria, Campanha e Marketing, Conteúdo, Design e Criatividade, Experiência dos Fãs, Impacto, Podcast, Mídias Sociais, Vídeo, Conquista Especial e Geral. O Palmeiras concorreu na categoria de Mídias Sociais.

Além da campanha vencedora com o Palmeiras, a End to End também foi finalista com o case ‘Pelé no Dicionário’, que oficializou a entrada do verbete “Pelé” no dicionário como sinônimo de alguém fora do comum. A agência, parceira do Palmeiras desde 2017, já conquistou mais de 30 prêmios globais por suas campanhas inovadoras.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Palmeiras e End to End conquistam prêmio internacional por campanha no X appeared first on ADNEWS .