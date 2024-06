Adnews Mastercard renova parceria com UEFA Champions League até 2027

Estendendo a parceria com a UEFA, Mastercard anuncia a renovação do acordo de patrocínio à UEFA Champions League até 2027. A informação foi divulgada após a final da UEFA Champions League de 2024, realizada no Estádio de Wembley, em Londres, marcando três décadas de colaboração entre as duas entidades. O novo acordo também abrange direitos de patrocínio para a Supercopa da UEFA de 2024, 2025 e 2026.

“Como um orgulhoso patrocinador da UEFA Champions League por 30 anos, ajudamos a criar experiências incríveis dentro e fora de campo, e testemunhamos a intensa paixão que os fãs têm por essa competição. Conectar nossos portadores de cartão às suas paixões (e uns aos outros) está no coração de nossa marca, e estamos entusiasmados em continuar aproximando os fãs da UEFA Champions League nos próximos anos”, afirma Raja Rajamannar, Diretor de Marketing e Comunicação de Mastercard.

Através da parceria, Mastercard oferece aos portadores de cartões em todo o mundo acesso a experiências exclusivas. Uma das oportunidades mais cobiçadas é a chance de ver seus filhos entrarem em campo com alguns dos maiores times da Europa, acompanhando os jogadores antes das partidas.

“Estamos muito satisfeitos em estender nossa parceria com a Mastercard até 2027. Por mais de três décadas, a empresa tem sido uma apoiadora inabalável da UEFA Champions League, trazendo aos fãs e portadores de cartão momentos que não têm preço e experiências incomparáveis. Entrando nessa nova era das competições masculinas de clubes da UEFA, estamos entusiasmados por continuar essa jornada extraordinária juntos, que é uma das parcerias mais antigas do futebol mundial, garantindo que os fãs continuem a desfrutar do melhor do jogo no palco final”, completa Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA.

