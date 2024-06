Adnews Kantar BrandZ revela as 100 marcas mais valiosas no Mundo

Apple mantém liderança global, NVIDIA e marcas tecnológicas impulsionam crescimento.

A Kantar BrandZ divulgou seu relatório de 2024 destacando as 100 marcas globais mais valiosas. O valor total dessas marcas aumentou 20%, mostrando uma forte recuperação após a queda do mercado de ações em 2023. Pelo terceiro ano consecutivo, a Apple lidera o ranking como a marca mais valiosa do mundo, sendo a primeira a ultrapassar US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,37 trilhões) em valor de marca. Além da empresa liderada por Tim Cook, o top 5 é composto por Google (US$ 753,5 bilhões), Microsoft (US$ 712,9 bilhões), Amazon (US$ 576,6 bilhões) e McDonald’s (US$ 221,9 bilhões).

Uma das novidades deste ano foi a NVIDIA , que subiu 18 posições para o 6º lugar, com um aumento de valor de 178%, alcançando US$ 201,8 bilhões (aproximadamente R$ 1,09 trilhão) Entre as novas entradas no Top 100 estão lululemon (92º lugar, valendo US$ 20,6 bilhões) e Corona (100º posição, no valor de US$ 19 bilhões).

A categoria de Plataformas de Tecnologia e Serviços de Negócios cresceu 45%, impulsionada pela empolgação com a IA avançada. Em todos os 13 rankings de categorias, Google Cloud, Booking.com e Chipotle estão entre as marcas que mais cresceram. O crescimento do valor da marca em 2024 foi amplamente impulsionado pelo desempenho das marcas de tecnologia, que contribuíram com US$ 1,2 trilhão (cerca de R$ 6,4 trilhões) do crescimento de US$ 1,4 trilhão (aproximadamente R$ 7,5 trilhões) do top 100 em relação ao ano anterior.

Coca-Cola subiu sete lugares, alcançando o 10º lugar e aumentando o valor de sua marca em 8%. O provedor de telecomunicações indiano Airtel cresceu 24%, sendo o mais rápido no ranking global. As marcas chinesas Shein (70º posição, no valor de US$ 24 bilhões) e Nongfu Spring (81º lugar, valendo US$ 22 bilhões) entraram no top 100 global. Marcas como Pepsi (91º posição, no valor de US$ 19 bilhões), Colgate (95º lugar, valendo US$ 18 bilhões) e Pampers (na 100º posição, valendo US$ 17 bilhões) retornaram ao ranking.

Para serem elegíveis para o ranking global, as marcas devem ser de propriedade de uma empresa listada em uma bolsa de valores ou de uma empresa privada com finanças públicas. A metodologia da Kantar BrandZ combina análise financeira com medidas extensas de patrimônio da marca.

Confira o ranking completo abaixo:

O relatório mostra que as marcas estão entrando em uma nova era disruptiva, com o valor total das 100 marcas mais valiosas do mundo em 2024 superando as expectativas de crescimento pré-pandemia.

E o Brasil?

A Interbrand revelou as “Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023/2024”, com um aumento total de 2% em relação ao estudo anterior, atingindo o valor combinado de R$ 156 bilhões.

Liderando o ranking, o Itaú mantém sua posição com um valor estimado de R$ 46,9 bilhões, seguido pelo Bradesco com R$ 27 bilhões, Skol com R$ 18,9 bilhões, Brahma com R$ 13,7 bilhões e Banco do Brasil com R$ 10,4 bilhões.

Entre as novidades deste ano, está a presença da fintech Stone , ocupando a 12ª posição com um valor de marca de R$ 1,8 bilhão. A análise ressalta o crescimento consistente da empresa, impulsionado pelo fortalecimento do portfólio de produtos e pela construção de uma conexão sólida com o público.

Outra estreante é a Raia, que entra no ranking em 18º lugar, juntamente com o retorno da Arezzo, ocupando a 25ª posição em termos de valor de marca.

Entre as marcas que mais cresceram em relação ao estudo anterior, a Drogasil se destaca, com um aumento de 19% em seu valor de marca, se consolidando como a marca líder no setor de saúde do Brasil.

Além disso, Porto (14%), PagBank (ex-PagSeguro) (13%) e Nubank (12%) também apresentaram um crescimento de dois dígitos, enquanto marcas a Renner (-11%), Havaianas (-11%) e Natura (-8%) sofreram quedas significativas.

Em um ano desafiador para as empresas, o crescimento foi impulsionado por fatores como empatia, agilidade e confiança, que desempenharam um papel fundamental na geração de resultados positivos. As marcas que estabeleceram um diálogo autêntico e significativo com seus públicos, demonstrando compromisso com causas relevantes para a sociedade, obtiveram ótimos desempenhos financeiros.

Por fim, vale ressaltar que as cinco primeiras marcas do ranking representam 75% do valor total, com os principais setores sendo serviços financeiros (60%), bebidas alcoólicas (20%) e cosméticos (5%).

A metodologia do estudo, desenvolvida em parceria com a London School of Economics, avalia a performance financeira, percepção e influência das marcas junto aos consumidores. Este ano, a análise foi complementada por uma pesquisa quantitativa realizada pela Provokers, entrevistando 1 mil pessoas em todo o Brasil, das classes A, B e C, acima de 15 anos de idade.

