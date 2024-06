Ana Beatriz Oliveira* Jerry West, ícone do basquete e inspiração para o logo da NBA, deixa legado memorável

Nesta quarta-feira (12), o mundo do basquete perdeu uma de suas maiores lendas, Jerry West. Conhecido como um dos maiores nomes da NBA e ídolo inquestionável dos Los Angeles Lakers, aos 86 anos, West morreu em casa, segundo o anúncio do LA Clippers, time que ele prestava consultoria, desde 2017. O ex-atleta e treinador, deixou um legado que transcende as quadras, e inclusive, inspirou o logo da NBA.

Durante seus 14 anos de carreira nos Lakers, West se destacou como um dos maiores jogadores da história do basquete. Ele foi o terceiro jogador na história da NBA a atingir a marca de 25 mil pontos e liderou sua equipe para nove finais da liga.

Conhecido como ‘Mr. Clutch’ por sua capacidade de fazer cestas decisivas, West foi uma inspiração para jogadores e fãs em todo o mundo. Durante sua trajetória, o armador foi 14 vezes ‘All-Star’, comemoração anual da NBA, onde os melhores jogadores da liga se encaram em um duelo de estrelas.

West também ganhou diversos prêmios individuais, como cestinha de 1970, líder de assistências de 1972, guiou os Lakers para o título da NBA no mesmo ano e foi MVP das finais em 1969. O incrível desempenho do jogador fez com que o time da Califórnia aposentasse sua camisa 44 para sempre.

Além de suas realizações individuais, West também deixou sua marca como treinador e executivo. Como executivo dos Lakers, ele participou de diversos títulos, sendo eleito diretor do ano na NBA em 1995 e 2004. Também entrou três vezes para o ‘Hall da Fama’ do basquete, sendo duas como jogador (Lakers e seleção norte-americana) e uma como executivo. Em 2011, West foi contratado pelos Warriors como executivo. Depois de seis anos, West foi contratado pelo LA Clippers como consultor.

Com a partida de Jerry West, o mundo do basquete perde um grande jogador, treinador e executivo incrível, mas o seu legado viverá para sempre, como inspiração e motivação para os fãs de basquete.

A evolução do logo da NBA

O atual logo da NBA, uma representação de um drible de Jerry West, surgiu na temporada 1971/1972, marcando os 25 anos da liga. Desenvolvido quando West estava no auge de sua carreira, o logo não só celebrou suas conquistas, mas também consolidou a identidade visual da NBA em um momento em que a liga precisava se destacar nos EUA.

Nos anos 60 e 70, a NBA enfrentava uma grande competição com a American Basketball Association (ABA), por isso surgiu a necessidade de uma identidade visual mais marcante. Em entrevista para Shaun Powell, jornalista que cobre a NBA, Alan Siegel, famoso designer, contou um pouco de como foi contratado para o desafio. Segundo o designer, além de inspirado em West, o logo também surgiu inspirado na Liga Principal de Beisebol (MLB).

“O comissário Kennedy queria um logotipo que tivesse uma relação familiar com a Liga Principal de Beisebol, porque a NBA estava tendo muitos problemas com sua reputação naquela época e queria elevar a imagem. Eu vi a foto de Jerry West. Sempre o admirei, mas gostei da foto, porque era uma bela vertical e tinha esse movimento. Eu era fã dele e ele era uma daquelas pessoas que tinha uma história importante na NBA. Mas ao desenhar o logotipo, nunca mencionei que foi baseado em uma foto dele. Foi descoberto anos depois”, disse Siegel para o jornalista da NBA.

Desde então, o logo passou por mudanças sutis, mas significativas. Em 2017, uma atualização leve na fonte das letras NBA foi introduzida, mantendo a integridade do design original. Curiosamente, Jerry West revelou em uma entrevista à ESPN que não era um grande fã de ser o rosto do logo da NBA.

O sucesso do rebranding da NBA superou as expectativas, rendendo cerca de 3 bilhões de dólares anualmente em licenciamento, de acordo com a Siegel + Gale, a agência por trás do projeto original. Além do aspecto financeiro, o logo se tornou um símbolo global, solidificando a NBA como uma das ligas esportivas mais importantes do mundo.

