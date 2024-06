Adnews Ilha Crossmídia e Nova criam filme para campanha de vacinação infantil

Inspirado nas Olimpíadas, filme de vacinação contra a pólio destaca crianças como futuros atletas.

A Ilha Crossmídia, uma das principais produtoras para o mercado audiovisual e publicitário do Brasil, e a Nova produziram o novo filme para a campanha nacional de Vacinação contra a Poliomielite do Ministério da Saúde.

A partir do conceito “Vacinação contra a pólio. Cuide bem dos nossos futuros campeões”, o filme principal foi inspirado na participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris . Narrado pelo mascote Zé Gotinha, criado em 1986 para a primeira campanha contra a poliomielite, o filme conta com elenco infantil na faixa etária do público alvo da vacina vestindo o uniforme verde e amarelo durante a prática de diferentes modalidades olímpicas.

Com uma narrativa leve e divertida, a peça busca incentivar a vacinação de cerca de 13 milhões de crianças de até 5 anos de idade até o dia 14 de junho.

O filme contará com um plano de mídia abrangente, com exibição em mídia digital e offline . No dia 8 de junho, um novo filme será exibido com foco no “Dia D de Combate à Pólio”.

“Ficamos muito entusiasmados em formar parceria com a Nova e o Ministério da Saúde para produzir uma campanha envolvente e informativa de extrema importância para proteger as crianças de uma doença tão grave e mitigar o risco de reintrodução do vírus no Brasil”, explica Palu Rossi, CEO da Ilha Crossmídia.

Confira o filme produzido:

Ficha Técnica

Anunciante: Ministério da Saúde

Campanha: Vacinação Contra a Pólio

Filme: Futuros Campeões

Agência: Nova

Diretor de Cena: Matheus Vianna

Diretor de Fotografia: Thiago Coghi

Diretor de Arte: Tiago Oliveira

Primeiro Assistente de Direção: Fernanda Duarte

Segundo Assistente de Direção: Brendinho (Brendow Camilotti)

Diretor Executivo: Palu Rossi

Produtora Executiva: Luciana CalilGestão: Carol Ravenna

Diretor Operacional: Adriano Oliveira

Atendimento: Wilka Nepomoceno

Gerente de Novos Negócios: Célia Queiroz

1AC: Lirton Jr.

1AC: Osvaldo Garcia

2AC: Felipe RamosLogger: Mateus de Carvalho Sposito

Gaffer: Rafael Salles

Elétrica e Maquinaria: Matheus Rebello, Lucas Faria, Marcos Bandolfo, Adilson Carlos Luciano

Chefe de Maquinária: Rodrigo Navajas

Assistente de Arte: Bárbara Campos

Assistente de Arte/Produtora de Objeto: Rafaela Lopes

Produtor de Objetos: Tiago de Melo

Produtor de Objetos (Base): Priscila de Brino

Cenógrafa: Paula Abrão

Cenotécnico: Luis Gustavo Scatena

Contrarregra Jorge Luiz, Thiago Ricarte, Maurílio Marcari

Figurinista: Duda Javorski

Assistente De Figurino: Lais De Oliveira

Make/Hair: João Victor Marcolino

Coordenador de Produção (Ilha): Monise Kristoschek

Diretor de Produção: Maíce Ramos

Produtora de Elenco: Rita Chichitoste

Assistente de Produção: Mayra Rossi

Platô: Thiago Ricarte

Hospitalidade Clientes: Valeria Simoes

Coordenador Pedagógico: Marcelo de Oliveira

Gerente de Pós-Produção: Ana Paula Sanches

Montagem: Downmovies (Jonathan Soares)

3D: Moca

Composição: Zé Rampim

Motion: Rodrigo Tavares

Color: Nathan Cruz

Prod. Áudio: Elos

*Foto de capa: Divulgação/Ilha Crossmídia

