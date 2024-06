Adnews Boticário inspira recomeços com campanha para “Dia do Amor”

Campanha utiliza metáfora do vinil para ilustrar os ciclos dos relacionamentos amorosos.

Para cada casal que chega ao fim, dois têm um novo começo, segundo com os dados das Estatísticas do Registro Civil de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É nesse contexto que o Boticário , marca mais lembrada e preferida dos brasileiros para presentear, de acordo com a Kantar , incentiva consumidores a seguirem acreditando e agindo para que o amor aconteça em campanha para o “Dia do Amor”.

Inspirada na mecânica do vinil, a marca criou uma analogia entre o amor e a música: assim como as trilhas sonoras, o recomeço pode acontecer de diversas formas. O filme retrata uma jornada de altos e baixos, fins e novos começos, assim como vemos na vida real em que mesmo com o aumento de divórcios e o questionamento sobre a dedicação atual para relacionamentos, dois novos casais se formam e novas possibilidades de relações nascem.

“Como marca que fala de amor, sentimos a necessidade de convidar os consumidores a sempre acreditarem nesse sentimento tão potente, compreendendo o quanto vale a pena insistir em uma trilha já conhecida ou se é hora de pular para uma nova melodia, hora de recomeçar”, conta Marcela de Masi, diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Com o reposicionamento do tradicional 12 de junho para “Dia do Amor” em 2022, a marca reforça o conceito da campanha por meio da composição artística retratada a partir da semiótica do disco de vinil, que busca representar os ciclos dos relacionamentos amorosos.

“Vamos dar play no amor junto a um time de influenciadores, celebridades e muitas histórias reais para celebrar a data neste ano”, completa Marcela.

Vinil: a trilha dos amores da sua vida

O vídeo começa na sala de uma casa, quando uma mulher respira profundamente e coloca um disco para tocar em uma vitrola. Em um movimento de câmera, a sala se transforma em outro ambiente, mais etéreo, onde um disco gigante gira no chão. Em cima do disco, ela e um parceiro estão dançando colados e românticos, no ritmo da música. Em determinado momento, os parceiros se desencontram dentro do próprio relacionamento, mas que, apesar dos contratempos e desacertos com outras pessoas, há sempre uma nova possibilidade, e o amor sempre acha uma maneira de encontrá-los novamente, ainda que seja em outra trilha sonora.

Veja o filme completo abaixo:

Produzido pela GUT, agência de conteúdo e redes do Boticário, o conceito do filme traz um paralelo com as relações reais e dá continuidade a produções que apostam na conexão emocional com o consumidor.

“Com uma metáfora superbonita, mostramos que o amor tem seus altos e baixos, mas sempre encontra um jeito de sobreviver, seja com a mesma pessoa, seja com outra, em uma nova relação. É um filme para celebrar o amor como o sentimento mais constante nas nossas vidas” comentam Sofia Calvit e Juliana Utsch, diretoras de Criação da Gut.

Estratégia 360º: ações digitais e experiência off para estimular o amor em casais e solteiros

Para aterrissar no território do amor, que já é ocupado pela marca, e ampliar a conversa, o Boticário conta com uma estratégia 360º que contempla desde conteúdo nas redes sociais, até ativações e conteúdos com influenciadores parceiros, que tenham se reencontrado ou buscam se redescobrir no amor. Com conceito e caminho criativo idealizados pela agência SoWhat, o assunto dos enamorados com a campanha digital começou no X (antigo Twitter ), que depois foi amplificado para o TikTok e o Instagram . Por meio da hashtag #PlayNoAmor, o movimento reforça que, depois da pausa para se reencontrar, é hora de ressignificar e trocar o disco para deixar o amor encontrar você de novo.

Protagonizando a estratégia, o novo casal e sensação do momento: a atriz Rafa Kalimann e o ator Allan Souza Lima contam sobre o relacionamento e a trajetória de reencontro no amor. Já o ator João Guilherme vai liderar o conteúdo dos solteiros, dando #PlayNoContatinho e incentivando as pessoas a viverem os diferentes formatos de relação amorosa.

“Tínhamos o desafio de levar a mesma mensagem do filme de campanha para as redes da marca, mas de forma nativa e assim nasceu a #PlaynoAmor, inspirada na expressão já usada pela comunidade, que traduz o ânimo de viver algo. Com a hashtag, criamos um movimento para as pessoas contarem suas histórias e continuarem acreditando no amor”, conta Gui Zunttini, diretor de Criação de Fashion & Beauty da SoWhat.

Por fim, para transportar os casais para momentos de emoção vividos a dois, a marca convidou as pessoas a relembrarem e se reconectarem com o amor por meio de um takeover ambientado em um listening bar (formato original do Japão, onde o foco do espaço é a qualidade do som e o apreço pelo vinil), em que, com fones de ouvidos, os convidados irão ouvir relatos de relações reais, inspirando casais e solteiros a se reconectarem com o amor. Além de escutar as faixas mais românticas em discos de vinil, cada um vai ser tocado por essas histórias no evento e se emocionar. Foi uma noite de evento, idealizada pela agência PROS, que aconteceu em São Paulo no dia 4 de junho.

Estratégia 360º

SoWhat

CEO: Bruno Lunardon

COO: Carolina Swinka

CCO: Rodrigo Poersch

Diretora Executiva de Beleza: Sofia Ricciardi

Diretor de Criação: Gui Zunttini

Diretor Audiovisual: Kevin Agostinho

Direção de arte: Rebeca Gozdecki

Redação: Beatriz Stradiotto e Isabela Sperka

Gerente de Relevância: Ana Catharina Bessa

Coordenadora de Relevância: Luiza Queluz

Supervisora de Relevância: Duane Silva

Analistas de Relevância: Giovanna Barducco, Ingrid Gaston, Gabriel Ferreira e Paula Castro

Estagiárias de Relevância: Ana Beatriz Gonçalves e Raiane Torres

Diretora de Atendimento: Evelyn Silvestre

Coordenadora de Atendimento: Ana Vitória Storelli

Atendimento: Amanda Andrioni e Luiza Ferreira

Diretora de Mídia: Iuellen Souza

Coordenadora de Mídia: Camila Manosso

Analistas de Mídia: Ina Oneda e Matheus Tamaki

Estagiário de Mídia: Luiz Conceição

Supervisor de B.I: Rafael Patelli

Analista de B.I: Marijane Souza

Coordenadora de Social Media: Micheli Seniv

Coordenador de Community Manager: Erick Espedito

Estrategista de Community Manager: Hansses Anderson

Aprovação do cliente: Renata Gomide, Marcela de Masi, Giovanna Orlandeli, Ligia Monteiro

*Foto de capa: Divulgação/O Boticário

