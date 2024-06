Adnews Time Brasil alcança 300 mil inscritos e 80 milhões de visualizações no YouTube

O canal do Time Brasil no YouTube, gerenciado pelo Comitê Olímpico do Brasil , chegou a 300 mil inscritos e alcançou a marca de 80 milhões de visualizações. O perfil tem como propósito mostrar o dia a dia dos atletas brasileiros nas mais variadas modalidades e realiza produções que envolvem bastidores, informações, curiosidades, lives, melhores momentos e transmissões ao vivo.

Entre os eventos já transmitidos pelo canal estão os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, a Copa do Mundo de Ginástica, o Circuito Mundial de Judô e a Diamond League, principal circuito de atletismo do planeta. Além disso, no player são transmitidos mais de 40 campeonatos nacionais por ano.

Somente em 2024, o perfil administrado pelo COB teve mais de 11 milhões de visualizações em sua conta no YouTube e conquistou 41 mil novos inscritos.

Atualmente, o canal do Time Brasil é o número 1 do mundo entre os comitês pertencentes à Association of National Olympic Committees (ANOC), em português Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais. O Team USA, segundo colocado, por exemplo, tem 254 mil. Outro dado relevante é que, em 2023, o COB alcançou mais de 40 milhões de visualizações, incluindo dados das transmissões ao vivo e de vídeos on demand.

Em 2024, dos cinco vídeos mais assistidos, dois são da ginástica artística, dois da ginástica rítmica e um do atletismo. O conteúdo campeão disparado de audiência é um shorts feito com os meninos da base do Flamengo de ginástica artística. Nele, os jovens atletas mostram suas habilidades na modalidade dando mortais e exibindo algumas técnicas. A fofura da garotada ostenta também o título de conteúdo mais assistido do canal em toda a história até aqui, com 2,2 milhões de views.

Na sequência, duas exibições do conjunto brasileiro na Copa do Mundo de ginástica rítmica aparecem em segundo e terceiro lugar com 244,3 mil e 199,1 mil visualizações, respectivamente. Completam o ranking o ouro conquistado por Alison dos Santos nos 400m com barreiras da Diamond League Doha (187 mil) e o ouro de Caio Souza no Pan-Americano de Ginástica Artística (148,7 mil).

Já considerando-se todo o período do canal, o segundo vídeo com mais visualizações é da estrela brasileira e mundial, Rebeca Andrade. Inclusive, ela também ocupa a terceira posição. Um dos conteúdos é referente à sua apresentação no Mundial de Ginástica, em 2022, quando foi campeã, o vídeo totalizou 1,8 milhão de acessos. O segundo foi durante os Jogos Pan-Americanos de 2023, quando sua conquista de ouro rendeu 950 mil visualizações.

O quarto lugar, por sua vez, pertence ao ouro conquistado por Ingrid Oliveira nos saltos ornamentais, quando saltou da plataforma 10m, em 2022, pelo Troféu Brasil. O quinto lugar fica com a transmissão ao vivo da disputa pela medalha de ouro entre Brasil e Argentina, no vôlei masculino, no Pan-Americano de Santiago 2023. O título brasileiro rendeu ao canal 911 mil visualizações.

