Adnews MAC celebra 40 Anos com paleta de sombras em apoio à comunidade LGBTQIAPN

Em comemoração ao seu 40º aniversário e ao Mês do Orgulho, celebrado em junho, a MAC Cosmetics acaba de lançar a edição limitada da Paleta de Sombras M·A·C40 Pride. Com uma embalagem de arco-íris almofadada e 40 tonalidades que incluem novas cores e clássicos de sucesso, a paleta celebra quatro décadas de apoio à comunidade LGBTQIAPN+. O valor arrecadado com as vendas do item será revertido para o programa filantrópico da marca, Viva Glam, que apoia caridades locais ao redor do mundo, promovendo direitos iguais e futuros saudáveis para todos.

Neste ano, no Brasil, a iniciativa Viva Glam destinará R$ 400 mil para a ONG Gerando Falcões , que serão utilizados no Programa Decolagem, e R$ 300 mil para a instituição GESTOS, para compartilhamento de informações, controle social e apoio psicológico às pessoas que vivem com HIV/Aids.

“Não tem forma melhor de celebrar o Orgulho do que retribuindo à comunidade. Por meio dessa coleção incrível, temos orgulho de continuar nosso legado de décadas de apoio à comunidade LGBTQIAPN+ arrecadando fundos muito necessários para nossas ONGs parceiras ao redor do mundo”, afirma Aïda Moudachirou-Rébois, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de M·A·C Cosmetics.

Coincidindo com a paleta em edição limitada, a MAC reformulou recentemente a coleção Viva Glam com uma nova campanha criativa estrelada por Kim Petras e Danna Paola. A missão da coleção foi expandida para melhor enfrentar os desafios atuais da comunidade global, centrada em igualdade sexual, de gênero, racial e ambiental. Desde a sua criação, Viva Glam já arrecadou mais de US$ 520 milhões, apoiando organizações que defendem questões de igualdade em todo o mundo.

“Essa causa é tão grande para a MAC como era para os nossos fundadores há 40 anos. É incrível ver como o apoio à comunidade LGBTQIAPN+ cresceu e quantas pessoas abraçaram o movimento, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Nosso objetivo para este 40º aniversário é manter o ritmo e apresentar Viva Glam a uma nova geração, para que possamos continuar promovendo direitos iguais e futuros saudáveis para todos”, acrescenta Drew Elliot, Vice-Presidente Sênior e Diretor Criativo Global de MACC Cosmetics.

Clique na imagem abaixo e confira os detalhes da Paleta de Sombras M·A·C40 Pride:

A Paleta de Sombras M·A·C40 Pride é parte de uma série de lançamentos especiais que resgatam itens e tons queridos ao longo da história da marca. Em abril, a MAC relançou uma coleção de produtos favoritos das colaborações de sucesso com a Disney, incluindo itens de Aladdin, Cinderela e Malévola.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post MAC celebra 40 Anos com paleta de sombras em apoio à comunidade LGBTQIAPN+ appeared first on ADNEWS .