Kibon cria 'Match Perfeito' com bombons de sorvete para o Dia dos Namorados

O dia mais romântico do ano chegou e, para celebrar o amor, a Kibon , marca líder em sorvetes, criou uma promoção que vai dar match com muitos casais e criar memórias deliciosas a partir do Dia dos Namorados: o combo ‘Match Perfeito’, um duo com dois dos bombons de sorvetes mais amados do Brasil. Para deixar o momento ainda mais apaixonante, o combo vai contar com 20% de desconto no app de delivery Rappi Turbo para que os amantes de sorvete aproveitem a data da forma mais saborosa possível.

E, para comprovar que a linha mini dá match com qualquer momento, a Kibon convidou influenciadores para compartilharem nas redes sociais como eles vão aproveitar a data e como Kibon deixa tudo mais saboroso, indo de fondue com mini Eski-bon até pavê de mini doce de leite.

O combo pode ser montado com todos os produto da linha mini, sendo eles: mini Eski-Bon, o icônico bombom de sorvete sabor baunilha com casquinha sabor chocolate, mini ChicaBon, o tradicional picolé ChicaBon em forma de bombons com sorvete sabor chocolate envolto em casquinha crocante de chocolate, e o mini Doce de Leite, feito com sorvete sabor doce de leite – feito com doce de leite de verdade, com casquinha crocante de chocolate.

“Muito mais do que sorvete, os bombons são os snacks perfeitos para qualquer ocasião, seja aproveitando um filme juntinhos dividindo uma caixinha, no cardápio para o jantar mega elaborado e romântico de Dia dos Namorados ou até para surpreender o crush no trabalho no meio do dia. Buscamos incentivar a criação de memórias com esse combo que une sabores clássicos e que, assim como muitos casais, foram feitos um para o outro”, explica Camila Conti, head de marketing de sorvetes na Unilever.

O combo Match Perfeito é edição limitada e estará disponível no Rappi Turbo em todo o Brasil de 12 de junho até 12 de julho ou enquanto durarem os estoques.

