Elon Musk enfrenta crise na Tesla e conflitos com OpenAI e Apple

O bilionário Elon Musk está tendo uma semana um tanto complicada. Nos últimos dias, o dono da Tesla se deparou com uma grande queda nas vendas de seus carros elétricos. Uma reportagem do Sherwood divulgou imagens captadas por satélite em março deste ano que mostram o estacionamento da grande fábrica da empresa, localizada no Texas (EUA), lotada de veículos não vendidos.

Esse acúmulo, que acontece por conta de um declínio na demanda por carros elétricos e pelo aumento da concorrência com alternativas mais baratas, como a chinesa BYD, tem preocupado os investidores acerca do futuro da Tesla, que deve começar a produzir automóveis mais acessíveis apenas no ano que vem. Além disso, o constante comportamento controverso de Musk, que se envolveu em uma polêmica nesta segunda-feira (10) com a OpenAI e a Apple , tem afastado possíveis compradores.

Espera-se que ainda nesta semana aconteça uma votação sobre o pacote de remuneração de US$ 56 bilhões (cerca de R$ 300 bilhões na cotação atual) de Elon Musk, o que pode decidir o futuro do bilionário na empresa.

Musk X OpenAI e Apple

Se a atual situação da Tesla já não fosse delicada o suficiente para as relações públicas de Musk, ele se envolveu em mais uma polêmica nesta semana.

O dono da Tesla e do Twitter retirou um processo, que abriu ao final de fevereiro, contra a OpenAI e o seu CEO, Sam Altman, onde acusava eles de terem se desviado do objetivo inicial altruísta da empresa, quando participou da criação dela em 2015, em busca de lucro. O pedido de arquivamento do caso, que estava durando há meses, ocorreu um dia antes do tribunal escutar a proposta de Altman de encerrar o processo.

A situação ficou ainda mais estreita quando a OpenAI respondeu que Elon Musk prestou apoio à ideia de criar uma estrutura com fins lucrativos dentro da empresa, sugerindo uma fusão com a Tesla, inclusive.

Mas o pedido de arquivamento do processo não foi o fim da rivalidade entre Musk e OpenAI, que tomou uma proporção ainda maior nesta segunda-feira, quando a Apple revelou a nova parceria com a empresa de Sam Altman para o desenvolvimento da Apple Intelligence, uma atualização da assistente de voz Siri que passará a ser impulsionada pelo ChatGPT .

Ao anunciar a novidade, Elon disparou diversas criticas negativas em sua rede social sobre a parceria. Confira abaixo:

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage

Ele completou seu posicionamento provocando que a OpenAI não será capaz de garantir a segurança e privacidade da Apple.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024