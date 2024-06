Adnews Assassin’s Creed Mirage e mais jogos da Ubisoft chegam aos dispositivos da Apple

A Ubisoft acaba de anunciar que Assassin’s Creed Mirage já está disponível na App Store para iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air e iPad Pro com chip M1 ou superior. Os fãs também podem aproveitar Rabbids: Legends of the Multiverse no Apple Arcade nos dispositivos iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro.

Além disso, o aclamado Prince of Persia: The Lost Crown chegará aos dispositivos Mac em breve, com pré-venda já disponível no link oficial . O jogo utiliza a tecnologia Metal, proporcionando uma experiência de jogo incrível e com taxas de quadros suaves.

Assassin’s Creed Mirage é o mais recente jogo da franquia da Ubisoft que é sucesso de vendas, e será o primeiro título de console da série que os jogadores poderão aproveitar nativamente em dispositivos móveis. A introdução de Assassin’s Creed Mirage pode ser jogada gratuitamente por tempo limitado.

Desenvolvido pela Ubisoft Sofia, a aventura narrativa de Assassin’s Creed Mirage está disponível via dispositivos iPhone e iPad compatíveis. No game, os jogadores vivem a jornada de Basim, um ladrão de rua que é recrutado pelos Ocultos, até se tornar um Mestre Assassino. O jogo oferece uma abordagem moderna dos elementos de jogabilidade de parkour, furtividade e assassinatos que têm definido a franquia por dezessete anos.

Com uma experiência HD nativa completa, os usuários podem desfrutar de uma jogabilidade intuitiva e confortável enquanto exploram a Bagdá do século IX, utilizando toques táteis adaptativos ou controles compatíveis. Os jogadores podem transferir seu progresso entre todas as plataformas disponíveis com a funcionalidade de cross-progression e cross-save, disponível por meio do Ubisoft Connect.

“Estou muito orgulhosa de que, pela primeira vez na história da franquia Assassin’s Creed, conseguimos trazer o jogo original completo de console nativamente para dispositivos móveis Apple, graças ao poder do nosso motor gráfico e ao desempenho dos chips Apple Silicon. É um marco para a Ubisoft e sou muito grata pelo que alcançamos como equipe”, diz Krasimira Yakovlieva, produtora do jogo.

Os jogadores também poderão explorar o multiverso de Rabbids: Legends of the Multiverse, que já está disponível no Apple Arcade, serviço de assinatura de jogos da Apple, que oferece acesso ilimitado a mais de 200 jogos incrivelmente divertidos.

Neste divertido game de cartas de batalha, os jogadores recrutarão Rabbids lendários dos quatro cantos do multiverso e construirão estrategicamente um baralho de cards de batalha para desafiar outros jogadores. Eles podem jogar Rabbids: Legends of the Multiverse como uma aventura ao passo em que encontram mais de 100 Rabbids, coletam novas cartas e reúnem materiais para melhorar o seu baralho. Também é possível desafiar outros jogadores na Arena PvP.

Em Prince of Persia: The Lost Crown, os jogadores encarnam Sargon, um jovem e talentoso guerreiro membro de um grupo de elite chamado Os Imortais. Inspirado na dinâmica dos jogos do gênero Metroidvania, o jogo permite aos jogadores explorarem o mundo em seu próprio ritmo.

Da majestosa ‘Cidadela do Conhecimento’ às paisagens coloridas da Floresta de Hyrcanian, os jogadores descobrirão uma grande variedade de ambientes inspirados na mitologia persa. Ao adquirir novos poderes temporais, desbloquear habilidades únicas, equipar diferentes amuletos e combiná-los entre si, Sargon se aprofunda progressivamente no Monte Qaf, solucionando quebra-cabeças, desvendando segredos e completando emocionantes missões secundárias.

Além disso, Sargon aprenderá a dominar os diferentes Poderes Temporais para derrotar criaturas únicas e mitológicas que cruzarão seu caminho. Liderado pela Ubisoft Da Nang, o jogo utiliza a tecnologia Metal, proporcionando uma experiência de jogo incrível com taxas de quadros suaves.

