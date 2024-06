Adnews Roda Rico e Kodak criam experiência memorável para o Dia dos Namorados

Evento combina espaço instagramável, passeio na maior roda-gigante da América Latina e jantar exclusivo.

O Dia dos Namorados está chegando e, pensando na data, a Brazil Electronics , importadora especialista em marcas tradicionais e distribuidora exclusiva autorizada no Brasil para a linha de câmeras instantâneas e impressoras de fotos da Kodak e a Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, vão promover uma ação inédita em 12 de junho. Os casais, amigos e familiares vão poder aproveitar momentos especiais e ainda levar recordações para casa.

As pessoas vão passar por um circuito que começa em um espaço ‘instagramável’, em que cada pessoa receberá uma foto impressa do momento, tirada pela Mini Shot Retro, nova câmera da Kodak que é duas em uma: máquina instantânea e impressora de fotos bluetooth. Em seguida, os participantes podem passear na roda-gigante durante 40 minutos ou antes, se já for de noite, aproveitar um jantar. A refeição envolve tábua de frios, aperitivos de pizza, espumante, vinho ou refrigerantes. As bebidas alcoólicas podem ser trocadas por refrigerante, suco ou água.

“A ideia é que os namorados façam algo romântico, e amigos e família algo diferente e que ao mesmo tempo, fique para sempre na memória e, também, no papel, já que as fotos da Kodak foram feitas para durarem, no mínimo, 50 anos. Acreditamos que a ação será um sucesso já que cada vez mais as gerações estão em busca de experiências únicas e marcantes”, diz Fernando Perfeito, diretor de Marketing e Vendas da Brazil Electronics.

A ação não é apenas para os namorados, também é voltada para os “valentines”, ou seja, pessoas que queiram celebrar diferentes relacionamentos, incluindo amizades e relações familiares.

“Nos Estados Unidos, o ‘Valentines Day´ é amplamente comemorado como um dia de amor e afeto entre parceiros românticos, amigos e parentes. Queremos trazer essa ideia para a ação, afinal o amor é universal”, complementa Fernando.

A maior roda-gigante da América Latina

A Roda Rico é uma roda-gigante de observação, que conta com uma estrutura de 91 metros de altura, considerada a maior da América Latina, situada no parque Candido Portinari, na cidade São Paulo. Em todas suas 42 cabines com visão 360 panorâmica, os usuários desfrutam de wi-fi, ar-condicionado, iluminação e monitoramento por câmera.

Com um design sofisticado e moderno, ela combina tecnologia de ponta com uma estrutura robusta para garantir a segurança e o conforto de todos os visitantes. A Roda Rico foi inspirada em um dos pontos turísticos mais famosos de Londres (Reino Unido), a London Eye, também conhecida como o Olho de Londres na sua tradução.

“As rodas-gigantes são famosas pelas cenas de beijo e declarações de amor no topo do passeio. A Roda Rico se transforma nesse cenário para receber um público que busca celebrar a data em um local diferente e mágico”, comenta o gerente de Marketing da Roda Rico, Giovanni Castellani.

Serviço

Kodak e Roda Rico

Data: 12 de junho de 2024

Horário: das 14h às 20h30

Local: Parque Cândido Portinari | Av. Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa – São Paulo (SP)

Ingressos e mais informações no site oficial do evento

*Foto de capa: Divulgação/Roda Rico

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Roda Rico e Kodak criam experiência memorável para o Dia dos Namorados appeared first on ADNEWS .