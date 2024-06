Adnews Riot Games renova programa universitário em parceria com AcadArena

Programa inclui torneios presenciais, benefícios exclusivos e oportunidades de carreira nos eSports.

O Brasil tem uma das comunidades gamers mais apaixonadas e engajadas do mundo, que está em constante crescimento: de acordo com a mais recente Pesquisa Games Brasil, o número de brasileiros que afirma jogar algum tipo de jogo digital cresceu 3,8% em comparação com 2023, atingindo 73,9% da população. O público universitário responde por uma fatia importante deste universo, as principais faixas etárias dos gamers brasileiros vão desde os 20 até os 29 anos , de acordo com a pesquisa.

De forma a estreitar a conexão da marca com este público, a Riot Games , desenvolvedora e publicadora de jogos eletrônicos como League of Legends e Valorant , renova seu programa universitário em parceria com a AcadArena, empresa que reúne mais de 150 atléticas de universidades como USP, UFRJ, UFSC (Santa Catarina), UFS (Sergipe), UFG (Goiás), entre outras pelo país.

Com este programa a Riot abraça especialmente os jovens estudantes do ensino superior que fazem parte destas comunidades e que estão espalhados pelas universidades nos quatro cantos do Brasil, mostrando que mesmo com a rotina da faculdade é possível ter um tempo para relaxar, fazer amigos e se divertir jogando!

Assim como em sua primeira edição, o programa universitário da Riot Games possibilita aos participantes criarem conexões genuínas com pessoas que cultivam a mesma paixão pelos games.

“Todos os projetos organizados pela AcadArena visam fortalecer ao menos um dos nossos pilares: Comunidade, competição e carreira. A variedade de eventos e suporte que estamos realizando com a Riot Games abraça todos eles, um verdadeiro sonho para a comunidade estudantil. A missão é construir o que nós gostaríamos de ter tido durante a universidade”, afirma Tomás Macul, co-fundador da AcadArena.

Os participantes ganham benefícios in-game , brindes exclusivos de produtos da Riot, kits dos jogos LoL e Valorant para watch parties , e podem até ver de perto como é a rotina na sede da Riot Games no Brasil. Aos estudantes que desejam trabalhar no mercado de games, o programa oferece desde oportunidades de desenvolvimento nos eSports como Pro Players e casters , até acesso a conteúdos diferenciados e divulgação de oportunidades de trabalho em outras frentes da área de games.

“O engajamento dos estudantes no ano passado foi impressionante e pudemos perceber o quanto os universitários, de diversas regiões do nosso país, compartilham do amor por nossos jogos. Acima de tudo, queremos com este programa mostrar o reconhecimento deste sentimento e oferecer a eles um ‘ponto de encontro’ para expressá-lo, que se adeque à rotina deles na faculdade. Acreditamos que toda energia e vitalidade das comunidades estudantis encontram espaço também nos games, e com nossos eventos e ativações, estes gamers universitários descobrem possibilidades para continuarem conectados com um universo que tanto amam”, comenta Natália Arantes, gerente sênior de Comunicação e Marketing da Riot Games Brasil.

Copa Aliança terá finais presenciais nos estúdios da Riot Games

Um dos principais eventos do programa universitário da Riot Games é a Copa Aliança, que contempla torneios de eSports dos jogos da desenvolvedora. Em 2023, a Copa Aliança teve participação de mais de 1000 atletas, com 243 equipes inscritas, abraçando mais de 16 estados do país. Neste ano, além das modalidades de League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics, Wild Rift, o MOBA para celular com o mesmo IP de League of Legends, terá sua estreia na competição.

São cerca de 1 mil alunos já inscritos para a edição 2024 do torneio e a etapa eliminatória acontecerá nos meses de junho e julho. Outra novidade é que as finais da Copa Aliança, que ocorrem no segundo semestre, serão realizadas em formato presencial nos estúdios da Riot Games, em São Paulo, garantindo assim a oportunidade única de estudantes experienciarem como é jogar em uma LAN profissional.

O programa universitário da Riot contemplará mais de 50 dias de competição de eSports ao longo deste ano, com torneios semanais para todos os rankings. E além disso, a Riot integra a este circuito mais uma iniciativa para ampliar e dar maior visibilidade ao cenário competitivo feminino de seus eSports, inserindo torneios inclusivos ao programa.

“A Riot Games busca acompanhar o lifestyle de seu público e entende que os jogadores, entrando em outra fase importante da vida como é a universitária, podem ter, junto aos nossos jogos, aprendizado, desenvolvimento pessoal e profissional, e um ponto de encontro com pessoas que compartilham do mesmo sentimento pelos games. O Programa Universitário foi criado para estar ao lado destes jovens em sua rotina acadêmica agregando experiências que vão levar para a vida”, acrescenta Rodrigo Friggi, gerente sênior de Publishing da Riot Games Brasil.

A iniciativa ‘Narre com o Pró’ continua em 2024 promovendo o encontro e aprendizado de alunos e profissionais da área de casters e comentaristas de esporte eletrônico. Os alunos que desejam seguir uma carreira neste universo têm a oportunidade de narrar jogos da Copa Aliança ao lado de nomes que já atuam nos campeonatos oficiais da Riot Games de LoL e Valorant.

Os interessados em participar do programa universitário da Riot Games devem ficar ligados nas redes sociais do AcadArena para mais informações.

Foto de capa: Divulgação/AcadArena

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Riot Games renova programa universitário em parceria com AcadArena appeared first on ADNEWS .