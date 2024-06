Adnews Outback reinaugura primeira unidade no Brasil com projeto sustentável e cardápio exclusivo

Nova arquitetura e decoração, além de cardápio inédito, marcam os 27 anos do restaurante no país.

Em 1997, o Outback chegava em território brasileiro com sua primeira unidade localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O restaurante, apelidado carinhosamente pelo público carioca de “Casinha”, muito por sua arquitetura inspirada nos ranchos australianos, se tornou símbolo da região e da marca que completa 27 anos no Brasil em 2024. Para celebrar esse marco, a unidade foi totalmente transformada e reabriu as portas em 30 de maio com um novo conceito de Outback que tem como objetivo surpreender e encantar, ainda mais, os clientes com um projeto arquitetônico inovador e sustentável, aliado a um cardápio exclusivo e outras novidades no atendimento, tudo para oferecer uma experiência única e memorável ao público local.

“O Outback está no Brasil há 27 anos e, de lá para cá, somos a marca de casual dining que trouxe muitas inovações e encantou diversos clientes brasileiros. Chegou o momento de darmos um próximo passo nesse nosso DNA inovador e de encantamento, onde continuaremos proporcionando para nossos clientes uma quebra na sua rotina, encantamento e escapismos”, comenta Raquel Paternesi, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback no Brasil.

Um novo conceito

O restaurante já mostra suas novidades logo na fachada que foi inspirada no característico telhado verde do restaurante, que agora chega com um ar mais tecnológico e futurista. Logo ao entrar o cliente vai se deparar com um novo bar, com uma decoração inspirada em uma verdadeira jornada pela Austrália, proporcionando uma atmosfera verdadeiramente aventureira e diferenciada.

A decoração do interior agora também inclui luminárias em formato de Bloomin’ Onion, inspiradas na Waratah, a flor do deserto australiano, e elementos como bancos com bagageiros de jipe e o logotipo original da Casinha no andar de cima, remetendo à história do local. Além disso, elementos lúdicos como um canguru construído com blocos de montar e que tem mais de 79 mil peças, além de uma super área kids com brinquedos inspirados na fauna e flora australiana, tornam o espaço ainda mais acolhedor para famílias.

Outro destaque da Casinha é o olhar atento do Outback para a sustentabilidade, utilizando a madeira plástica em diversos pontos do restaurante. Os arquitetos optaram por utilizar estrutura de madeira CLT (Cross Laminated Timber, ou Madeira Laminada Colada Cruzada) para pilares e vigas, reduzindo a pegada de carbono e gerando menos resíduos. Além disso, para o tampo da bar foi utilizando madeira de reflorestamento.

“O novo Outback Casinha é uma forma de homenagearmos nossas raízes australianas e a nossa conexão com o Brasil, mas apresentando uma nova maneira de encantar os consumidores. Essa transformação também é uma das maneiras de expressar gratidão pelo apoio e carinho recebidos pelos brasileiros ao longo dos nossos 27 anos no país”, completa Raquel Paternesi.

Novo menu e até um toque carioca

Uma das maiores novidades da Casinha é o seu cardápio exclusivo, com itens que carregam em si o DNA da cidade maravilhosa somado ao Bold Flavour característico da marca de temática australiana. Com inspiração na cidade do Rio de Janeiro, os novos produtos só poderão ser encontrados nessa unidade e vão desde os aperitivos até drinques feitos com parcerias inéditas.

Para os aperitivos, o Outback apresenta a Cidade Maravilhosa, por R$ 99,99, uma versão carioca do clássico Big Five Boomerang e uma combinação de sabores que representam bem o Rio de Janeiro. A novidade conta com uma releitura do clássico Osvaldo Aranha em formato de bolinho, com um toque de Barbecue Ranch e farofa de crouton, batatas chips, bolinho de bacalhau e bolinho de feijoada exclusivo Outback, preparado com ribs e finalizado com couve crocante e bacon, além de polvilho crocante acompanhado de molho tartare Barbecue Ranch.

A categoria de steaks da casa também ganham novas estrelas como o Strip Steak, por R$ 99,90, steak dechorizo, corte retirado do miolo do contrafilé, com aproximadamente 500g, feito na grelha e servido com legumes sazonais também preparados na grelha e com temperos secretos do Outback. O cliente ainda pode escolher dois acompanhamentos, transformando o prato em uma opção perfeita para compartilhar.

Ainda na categoria de carnes, o Outback Casinha apresenta o Homestead Steak, no valor de R$ 79,90, corte rico em sabor conhecido como steak de cowboy, preparado na chapa e com o toque de Bold Flavour. O prato conta com a versão individual com aproximadamente 200g e um acompanhamento à escolha do cliente, e a versão para compartilhar com aproximadamente 400g no total e dois acompanhamentos para complementar.

E falou em Brasil, falou em churrasco com picanha. Por isso, o Outback Casinha vai oferecer ao público uma opção perfeita para compartilhar com o corte de carne favorito do brasileiro. Picanha, por R$ 259,90, conta com dois steaks de picanha, extremamente macios, com aproximadamente 300g cada, preparados na grelha com sal grosso. Acompanha legumes sazonais grelhados com tempero da casa, molho Chimichurri à parte e sal Maldon com toque de tempero da casa. O cliente pode escolher até dois acompanhamentos para o prato.

E para os amantes de ribs, a marca lança o The Royal Prime Rib, custando R$ 249,90, corte nobre da costela com aproximadamente 800g, perfeitamente temperado e preparado na grelha, finalizado com manteiga caramelizada e servido com sal Maldon e temperos Outback. O prato também é composto por legumes sazonais grelhados e mais dois acompanhamentos. Seguindo nas várias novidades da seção de carnes do cardápio da unidade, a marca lança o Outback Rack, por R$ 179,90, rack de cordeiro com aproximadamente 425g de um sabor marcante, servido com molho à base de vinho, ervas finas e legumes sazonais grelhados, perfeitamente preparados com mix de temperos secretos da casa e com dois acompanhamentos.

E para os amantes de chocolate e das sobremesas, o Outback Casinha apresenta o Big Bold KitKat , custando R$ 44,90, duas barras grandes com casca crocante e preparadas com pasta KitKat, com a tradicional calda de chocolate da casa e com pedaços de KitKat fingers. O KitKat gigante é feito de forma exclusiva para os clientes do Outback Casinha.

Para os apaixonados por drinques, o Blonde Honey, no valor de R$ 37,90, é um drinque feito com Johnnie Walker Blonde, preparado com base de limonada Outback, xarope de mel e suco de limão tahiti e limão siciliano. Já em parceria com a Mike’s, o restaurante apresenta o Mike’s Ice Sunny Tap (R$ 19,90), uma combinação da Ice com Vodka e suco de limão no tap, saída diretamente da torneira de chopp e servida na icônica caneca congelada da casa, finalizada com espuma de dois limões (tahiti e siciliano) e raspas de limão para dar aquele toque especial.

E não se pode falar em Rio de Janeiro, sem lembrar do sabor marcante do mate. Por isso, em parceria com a Matte Leão, os fãs do chá mais popular da cidade maravilhosa poderão aproveitar o ‘Cheers, Mate!’, por R$ 49,90, drinque que traz a fusão perfeita de Matte Leão com rum Bacardi, xarope de gengibre e toque cítrico do limão tahiti. A combinação é servida em uma coqueteleira especial e serve até três pessoas.

Ainda na categoria de bebidas, a cartela de drinques ganha uma opção em parceria com o clássico Aperol com o Orange Summer Party (R$ 41,90), um slushie de Aperol Spritz com toque de xarope de cranberry e polpa de tangerina. E para os adeptos das bebidas não alcóolicas, o ‘Berries No Booze’, que custa R$ 19,90, é a opção ideal. O drinque especial conta com textura cremosa e gelada, slushie não alcóolico preparado com morango e amoras, com aquele toque especial de xarope de gengibre, suco de cranberry e xarope cítrico.

“Casinha chega para oferecer uma nova experiência de consumo no Outback, e estamos muito felizes em poder fazer isso como uma forma de homenagem ao Rio de Janeiro, o berço do Outback no Brasil. Temos certeza de que os clientes vão se surpreender com as novidades que estamos trazendo,” completa Raquel.

Para conhecer mais sobre o Outback Casinha, acesse o site ou o Instagram do Outback Brasil.

