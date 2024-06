Adnews Marcas investem em patrocínio com CONMEBOL Copa América

A CONMEBOL Copa América, torneio que acontecerá de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos, está se aproximando. Para celebrar este momento e apoiar o esporte, a TCL e o Mercado Livre anunciaram o patrocínio ao campeonato. Confira abaixo mais informações sobre esses acordos:

TCL

A TCL , marca global líder em eletrônicos de consumo e de maior crescimento mundial em todas as categorias, anuncia pelo terceiro ano consecutivo a renovação do patrocínio com a CONMEBOL Copa América para participar da sua 2024ª edição.

Com um longo histórico de parcerias no universo do futebol, que inclui o patrocínio da CONMEBOL Libertadores e, também, importantes iniciativas locais, a TCL apoia o esporte como parte importante da sua estratégia de marketing.

“Renovar parcerias esportivas faz parte da nossa estratégia de comunicação para dar suporte à trajetória de crescimento sustentado que a marca tem na América Latina. Além disso, grandes momentos esportivos merecem ser assistidos em telas especiais como as que oferecemos em nossos produtos e isso explica os excelentes resultados que temos tido: somos a marca número 1 em vendas de TVs de 98 polegadas no mundo e a 2ª melhor marca de TV no mundo de acordo com a OMDIA.” diz Dale Chen, diretor de Marketing América Latina da TCL.

Com o portfólio focado em TVs de tela grande, em 2024, os lançamentos TCL P755 e C655, ambas com 98 polegadas, além da TCL QD-Mini LED X955 Max de 115’’, trazem tecnologias inovadoras que alinham alta-performance e inteligência artificial. No segmento de condicionadores de ar, as estrelas da vez são os modelos FreshIn e T-Pro que combinam conectividade, conforto e economia de energia.

“Alinhada à nossa estratégia, a TCL adotou a tagline Time To Go Big para reforçar a comunicação e o foco em telas grandes, que proporcionarão aos nossos consumidores incríveis experiências imersivas. Ou seja, grandes torneios como o futebol das Américas, poderão ser assistidos em grandes produtos, de excelente qualidade, permitindo que mesmo sem saírem do conforto de suas casas, sintam-se todos dentro do estádio, mas com o conforto que somente nossos condicionadores de ar podem proporcionar”, reforça o executivo.

A marca estará presente nas comunicações de campo como LED boards, camisa dos árbitros e VAR. Sem contar a exposição em momentos de entrevistas e comunicações oficiais do Campeonato.

“Estamos orgulhosos de fechar esta aliança mais uma vez com a TCL, uma marca que contribui para permitir que nossos fãs experimentem a grandeza do melhor da CONMEBOL Copa América USA através de seus produtos de alta qualidade, onde as 16 equipes vão agitar o continente,” disse Juan Emilio Roa, diretor de Marketing e Comercial da CONMEBOL.

Saiba mais informações sobre os lançamentos:

TCL X955 MAX 115’’

Com tecnologia 4K QD-Mini LED, esse televisor conta com sistema Google TV, IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ e HDR10+ para maior qualidade de imagem. Além disso, vem com funcionalidades gamers como Game Accelerator, MEMC 120Hz, VRR 144Hz, DLG 240Hz e FreeSync Premium Pro. A X955 MAX possui sistema de som Onkyo, Dolby Atmos, DTS:Virtual X, 6.2.2 Canais, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi. Esse modelo tem a maior tela QD-Mini LED do mundo com 115’’ e design ultrafino.

TCL 4K UHD TV 98P755

O modelo de 98”P755 é compatível com conteúdo Dolby Vision QI e Dolby Atmos, com tecnologia HDR 10+, Micro Dimming, algoritmo MEMC 120 Hz, sistema operacional Google TV com subwoofer e processador AiPQ GEN 3. A TV 98P755 ainda conta com funcionalidades para experiências gamer, como VRR (144 Hz), 240Hz DLG, ALLM, HDMI 2.1 que proporciona transmissão de vídeos em alta resolução e áudios de alta definição, FreeSync Premium Pro e Dolby Vision Gaming. Além disso, possui a tecnologia Wide Color Gamut (WCG) que apresenta uma impressionante variedade de cores, vivas e realistas, além do software TUV Low Blue Light, que reduz o componente de luz azul da imagem. O modelo P755 também está disponível em outras polegadas como 43’’, 50’’, 55’’, 65’’, e 75’’, porém, com features diferentes.

TCL QLED TV 98C655

Esse modelo de 98” possui tecnologia QLED, 4K (UHD), HDR 10+, Dolby Vision IQ e Dolby Vision Gaming. Contando com os recursos de 144Hz VRR, ALLM, MEMC 120Hz, AiPQ, FreeSync Premium, 240Hz Game Accelerator, Low Blue Light. Com sistema operacional Google TV, vem com o Google Assistente, comando de voz à distância, sem uso do controle remoto e Hands Free Voice Control, é compatível com Works with Alexa e Works with Apple HomeKit. Das conexões, possui HDMI 2.1, WI-FI integrado com Dual Band 2.4 GHz e 5 GHz, Bluetooh 5.0, Chromecast built-in. O sistema de som é Onkyo, possui Dolby Atmos, DTS-HD & Virtual-X. O modelo C655 também está disponível nos tamanhos de 50”, 55”, 65” e 85”, porém, com features distintas.

TCL FreshIN 2.0 Inverter

Com exclusivo sistema de renovação de ar, capaz de renovar as taxas de oxigênio com uma vazão de até 60m3/h e manter um controle da umidade do ambiente interno, o modelo de ar-condicionado permite a qualidade do ar interno. Além disso, possui função esterilização, filtro que tornam o ar mais limpo e saudável, a feature de autolimpeza, alerta limpa filtro e uma série de outros benefícios.

Split HW Inverter T-Pro

O ar-condicionado HW Inverter T-Pro da TCL possui as capacidades de 12.000, 18.000 e 24.000 BTU/h com opção “quente e frio”. O modelo possui o sistema Brisa, com ventilação livre de rajadas, e pode ser controlado totalmente via Wi-Fi através do aplicativo TCL Home, que também se conecta às TVs TCL. Além disso, o modelo oferece sistema de autolimpeza que previne a formação de mofo e bactérias na unidade, melhorando a qualidade do ar, e a função esterilização à alta temperatura que elimina até 90% de fungos, bactérias e vírus. O T-Pro garante até 75% de economia de energia, possuindo também funções como o modo ECO e o limitador de potência.

Mercado Livre

O Mercado Livre e a CONMEBOL anunciaram mais um acordo de parceria. O e-commerce líder na América Latina é o novo patrocinador oficial da CONMEBOL Copa América 2024,

O acordo histórico reforça o compromisso da empresa em investir cada vez mais no cenário esportivo e busca fortalecer seu compromisso em contribuir para a construção de um legado duradouro, criando conexões autênticas alinhadas aos seus valores fundamentais.

“O Mercado Livre escolheu apoiar a CONMEBOL Copa América USA 2024porque reconhecemos o papel central que o futebol desempenha na vida das pessoas na América do Sul”, afirma Sean Summers, CMO do Mercado Livre. “Assim como no esporte mais popular da região, vemos uma conexão intrínseca com nossos valores de inclusão, diversidade e conexão com milhões de usuários. Estamos comprometidos em oferecer experiências valiosas e autênticas, não apenas no comércio eletrônico, mas também no apoio ao esporte que tanto amamos”, acrescentou.

O investimento anunciado consiste em ativações da marca e promoções em partidas da competição, além de ampliar a parceria entre Mercado Livre e CONMEBOL, que passa a ser patrocinador de todas as competições organizadas pela entidade, incluindo CONMEBOL Libertadores (masculino e feminina), CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa.

