Adnews Em clima de São João, will bank lança Pix Elegante

As festas juninas já começaram e, para acender a fogueira dos casais apaixonados neste São João, o will bank, banco digital com mais de 7 milhões de clientes em todo o Brasil, lança o ‘Pix Elegante’. Na ação, o banco presenteou seus clientes com 1 centavo, como uma forma de estimular a evolução do tradicional “correio elegante”. Nos tempos atuais, é comum fazer um Pix de 1 centavo apenas para mandar uma mensagem para as pessoas. Nesse caso, a marca oferece uma forma de incentivar as declarações apaixonadas e dar crédito para o amor. A novidade está sendo divulgada em uma campanha criada pela monkey-land, que conta com filme e presença digital.

A aposta do will bank na região e na data festiva conversa com a estratégia da marca.

“Sabemos da importância do São João para o Nordeste, região onde está a maioria dos nossos clientes. Como um banco que tem crescido muito em outras partes do país, achamos importante seguir ressaltando e valorizando a cultura nordestina, por isso, quisemos unir o digital ao real, em uma campanha nacional, sobre o amor em todas as suas formas”, afirma Ingrid Pereira, gerente de Marca do will bank.

A campanha, que conta com a produção da Cave e direção de Victor Versolato, traz Ed Gama como o astro da ação. O comediante mostra toda sua leveza e diversão no filme, que incentiva as declarações.

“O Pix elegante é uma evolução do correio elegante e nasceu de um comportamento muito comum do brasileiro: xavecar pelo Pix. Só no ano de 2023, foram mais de 35 milhões de transferências de 0,01 centavo. E tudo isso contando com a energia divertida do Ed Gama, fica melhor ainda”, comenta Toni Fernandes, sócio e diretor de Criação da monkey-land.

Além do Pix Elegante, o will bank presenteará um casal com uma lua de mel. Até o dia 17 de junho, todos os clientes que fizerem transações via Pix no amarelinho estarão concorrendo a uma lua de mel de até R$ 50 mil paga pelo banco. Quem cadastrar novas chaves Pix, que sejam CPF ou número de celular, ganha um número da sorte extra para concorrer ao prêmio. O sorteio será realizado no dia 22 de junho.

Este ano, o will bank também retorna a Campina Grande, onde acontece a maior festa de São João do mundo. Há dois anos, o banco digital apoiou empreendedores que precisavam de crédito para voltar ao Parque do Povo após o período pandêmico. Este ano, o amarelinho pretende levar o amor à Vila Sítio São João, junto com a quadrilha Arraial em Paris, campeã do festival de quadrilhas de São João de 2023. Já confirmaram presença, o humorista Ed Gama e a empreendedora baiana Mani Reggo, influenciadora parceira do banco digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por will bank (@eusouwillbank)

FICHA TÉCNICA

AGÊNCIA: monkey-land

CLIENTE: will bank

CAMPANHA: São Will

TÍTULO: Pix Elegante

CRIAÇÃO: Guilherme Haas, Yan Esteves e André Pallu

DIREÇÃO DE CRIAÇÃO: Toni Fernandes e Leonardo Claret

OPERAÇÕES E NEGÓCIOS: Anelene Putini, Raphael Oliveira, Ricardo Forli

WILL BANK: Ingrid Pereira, Ana Carolina Passos, Isabela Ferreira, Leandro Thot e Daniel Feitoza

ARTISTA: Ed Gama

PRODUTORA DE IMAGEM: CAVE

Direção: Victor Versolato

Prod. Executiva Criativa: Tânia Assumpção

Direção de Produção: Léo Mascaro

Direção de Fotografia: Pedro Viana

Direção de Arte: Mariana Fernanda

Stylist: Gi Marcondes

Coordenação de Pós: Rafa Navarro

Montagem, Motion e VFX: Gabriel Peixoto

Color Grading: Ronnie Outtch

PRODUTORA DE SOM: Satélite Áudio

Direção Musical: Roberto Coelho, Kito Siqueira e Hurso Ambrifi

Atendimento: Fernanda Costa, Renata Schincariol, Daniel Chasin e Naren Nakamura

Produção Musical: Roberto Coelho, Hurso Ambrifi, Thiago Colli,Koitty , Alexandre Avicena, Pedro Pelotas e Aloizio Lows

Finalização: Carla Cornea, Vithor Moraes, Arthur Dossa, Esteban Romero e Andre Giannini

Coordenação de Produção: Camila Guedes, Letícia Oliveira, Bea Vieira e Mariana Tardelli

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Em clima de São João, will bank lança Pix Elegante appeared first on ADNEWS .