Adnews Comércio brasileiro espera crescimento de vendas no Dia dos Namorados

Cerca de 99,7 milhões de brasileiros devem ir às compras, um aumento de 7,6 milhões em relação a 2023.

Com o Dia dos Namorados se aproximando, o comércio brasileiro se prepara para uma temporada de lucros promissores, impulsionados pelo desejo de presentear e compartilhar momentos especiais. Este ano, cerca de 99,7 milhões de brasileiros são esperados para as compras, um aumento de 7,6 milhões de pessoas em comparação ao ano anterior, conforme levantamento do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), em parceria com a Offerwise. Além disso, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), boa parte dessas vendas deve ser online, sendo que a estimativa de faturamento do e-commerce em 2024 é de R$ 205,11 bilhões.

Segundo o especialista em Marketing e Estratégia de Negócios, Frederico Burlamaqui, o Dia dos Namorados é a última grande data promocional do varejo no primeiro semestre, sendo uma excelente oportunidade para fechar bem a primeira metade do ano e obter dados valiosos para melhorar as vendas no restante de 2024.

“O Dia dos Namorados é uma ótima chance para movimentar as vendas e atrair um público diversificado, oferecendo desde presentes físicos até experiências diferenciadas, como viagens ou jantares românticos”, explica Burlamaqui.



Como se preparar para vender mais

O planejamento é fundamental para maximizar as vendas no Dia dos Namorados, pois permite aos varejistas antecipar demandas e elaborar estratégias eficazes, além disso definir metas claras e analisar o histórico de vendas dos anos anteriores ajuda a identificar quais produtos e serviços tiveram maior aceitação, possibilitando a preparação de um estoque adequado e a repetição de ações bem-sucedidas.

“O planejamento permite a criação de campanhas promocionais criativas e alinhadas com as tendências de consumo, garantindo que os esforços de marketing sejam direcionados de forma precisa. Um planejamento bem estruturado também inclui a integração de canais digitais e físicos, a personalização da experiência do cliente e a análise contínua de dados para ajustes em tempo real, assegurando um desempenho otimizado durante a temporada de compras do Dia dos Namorados”, explica o especialista.

Analisar as tendências de mercado é também fundamental para aumentar as vendas no Dia dos Namorados, pois permite aos varejistas entender o comportamento e as preferências dos consumidores.

“Ao observar as tendências de consumo, os padrões de compra dos anos anteriores e as novidades do setor, as empresas podem identificar quais produtos e serviços têm maior potencial de sucesso. Essa análise ajuda a antecipar demandas, ajustar o estoque e criar ofertas atraentes que ressoam com os desejos do público. Além disso, estar atento às tendências permite inovar e diferenciar-se da concorrência, oferecendo opções de presentes que vão além do esperado. Com insights precisos, os varejistas podem desenvolver campanhas de marketing mais eficazes e direcionadas, aumentando o engajamento e, consequentemente, as vendas”, afirma Burlamaqui.

Dicas para vender mais no Dia dos Namorados

Foque na personalização da experiência do cliente : a personalização continua sendo uma tendência forte em 2024. Os consumidores esperam experiências únicas e adaptadas às suas preferências, desde mensagens personalizadas até recomendações de produtos com base no histórico de compras. Utilize de canais digitais : canais digitais como WhatsApp Desenvolva campanhas temáticas e criativas : desenvolva campanhas temáticas que celebrem o amor de maneira inovadora, utilizando vídeos, GIFs e imagens atraentes para contar histórias de amor e gerar engajamento. Análise de tendências de mercado : utilize ferramentas de análise para monitorar o desempenho das campanhas e esteja preparado para ajustar a estratégia com base nos insights obtidos. Planeje com antecedência : crie um calendário detalhado com todas as ações planejadas e colabore com outras lojas e fornecedores para oferecer pacotes especiais. Faça promoções especiais e kits temáticos : ofereça descontos exclusivos e brindes para compras acima de um determinado valor e crie kits de produtos temáticos perfeitos para presentear no Dia dos Namorados. Faça a integração de vendas online e offline : oferece uma experiência de compra omnichannel, permitindo que os clientes comprem online e retirem na loja física, garantindo uma experiência consistente em todos os canais. Invista na colaboração com influenciadores digitais : parcerias com influenciadores digitais podem amplificar a mensagem da marca e engajar o público de forma autêntica e relevante. Realize concursos e sorteios : organize concursos criativos e sorteios atraentes que incentivem os clientes a compartilhar suas histórias de amor, aumentando o engajamento e atraindo novos clientes.

