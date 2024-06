Adnews Celebrando a diversidade, Adnews e BMG Music promovem Pride Party na Parada LGBT

Anunciando sua participação como apoiadores da Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo (SP), o Adnews e a BMG Music , uma das maiores gravadoras do mundo, se uniram para o lançamento do Camarote Pride Party, Advertising & Music, onde receberam cerca de 80 convidados, em um espaço exclusivo na Av. Paulista, durante a Parada do Orgulho LGBT+.

Artistas, músicos, influenciadores e profissionais do trade publicitário marcaram presença e puderam assistir à Parada do Orgulho de um ângulo inimaginável, com vista privilegiada, diretamente do Lounge Terraço da sede da BMG, em um Rooftop incrível.

Segundo Cathy Birle, sócia e head de Conteúdo do Adnews, a iniciativa destaca a necessidade de dar voz aos profissionais dentro do mercado publicitário, que muitas vezes acabam não tendo a oportunidade de viverem suas vidas livremente, nem revelarem suas opções individuais, com receio de retaliações e até mesmo preconceito.

“Para dar início a essa celebração da comunidade, preparamos uma iniciativa especial na Parada, em parceria com a BMG Music, levando momentos de diversão, descontração, além de uma abordagem necessária de aceitação e respeito, a todos presentes”, destacou Cathy.

A primeira edição do ‘Pride Party’ foi um grande sucesso, assim como a Parada LGBT+, que reuniu quase 73 mil pessoas durante o pico de concentração de público, em sua 28ª edição, segundo dados do Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto de pesquisa do grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação, da Universidade de São Paulo (USP). Além disso, mais de 16 trios elétricos, com diversos shows, entre eles de Pabllo Vittar, Gloria Groove e Filipe Catto, passaram pela avenida.

Jef Martins, VP de Cultura, Diversidade e Inclusão da APP, destacou a parceria entre empresas para apoiar causas e dar visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+.

“É muito importante essa parceria entre as empresas da publicidade e comunicação, para apoiar causas relevantes e dar visibilidade à comunidade. É um dia muito feliz, de orgulho e celebração”, afirmou Martins.

Com o apoio da Malala Filmes e da Associação de Profissionais de Propaganda (APP Brasil), a iniciativa amplificou a causa dentro do mercado publicitário e deu voz às marcas e vários profissionais da área, buscando a representatividade e celebração da pluralidade, dentro do maior momento da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil.

“Para nós é importantíssimo apoiar e estar presente em um evento como esse da BMG e Adnews. Estar privilegiando e em um ambiente tão diverso e cultural, é muito importante”, disse Silvio Soledade, presidente da APP Brasil.

O evento também reforça o compromisso das empresas com a diversidade, equidade e inclusão.

“A Parada LGBT+ de São Paulo representa uma transição emocional e cultural, que é a transição da vergonha para o orgulho. A sociedade vai nos ensinando a odiar nós mesmos, e existe um processo de muita generosidade para nos enxergarmos de maneira positiva e do jeito que somos. A propaganda brasileira pode e deve liderar o processo para que a sociedade nos veja de outra forma, a partir de narrativas transafirmativas”, ressalta Ariel Nobre, fundador e diretor executivo do Observatório da Diversidade na Propaganda.

Marta Rocha, fundadora da Malala Filmes, apoiadora do evento, falou sobre a importância de apoiar a causa e promover a inclusão na sociedade brasileira. É um evento muito importante para todos, apoiar essa causa é um marco para toda a sociedade brasileira, mostrando como é importante todos estarem aqui e ao lado deste movimento da comunidade LGBTQIAPN+.

“Apoiar essa causa é um marco para toda a sociedade brasileira, mostrando como é importante todos estarem aqui e ao lado deste movimento da comunidade LGBTQIAPN+”, concluiu Marta.

A segunda edição do camarote VIP, Pride Party, do Adnews e BMG Music, já está garantida e promete muitas surpresas e experiências de marcas para o próximo ano. Confira o filme completo do evento e fique ligado nas novidades.

