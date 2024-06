Adnews Bacio di Latte lança ‘Bombom di Gelato’, uma nova forma de compartilhar momentos

A Bacio di Latte , gelateria de origem italiana que nasceu em São Paulo em 2011, traz mais uma inovação para seu portfólio de produtos. Dessa vez, o lançamento é o ‘Bombom di Gelato’, que une duas paixões nacionais: gelato e bombons em um formato compartilhável e cheio de sabor. A novidade chega já está disponível nas lojas próprias, app exclusivo e principais varejistas do país.

“Buscamos sempre trazer inovação tanto em sabores como em formatos para nossos consumidores, primeiro levamos nossos sabores mais icônicos para os potes com a linha Bacio Casa para o varejo, depois foi a hora de transformar nossos sabores mais pedidos em picolés e agora trazemos essa novidade que são os Bombons di Gelato, que com certeza irão movimentar o mercado e conquistar nossas consumidores”, conta Edoardo Tonnoli, sócio-fundador e CEO da Bacio di Latte.

São quatro opções de sabores: Pistacchio (feito com gelato de pistacchio e cobertura crocante de chocolate branco com pistache) , Bacio di Latte (que leva gelato Bacio di Latte com cobertura de chocolate belga), Cioccolato Belga (gelato de chocolate belga com cobertura de chocolate belga) e Framboesa al Cioccolato (gelato de framboesa com cobertura de chocolate belga com framboesa).

“A ideia desse novo produto, surgiu associada ao prazer de se compartilhar bons momentos, seja entre amigos, amores ou familiares, algo prático, que pode ser consumido em qualquer lugar. Mas, sem deixar de lado a qualidade já conhecida dos nossos gelatos. O sabor único dos gelatos e a praticidade do formato de bombons são o casamento perfeito para deixar os momentos compartilhados ainda mais especiais e deliciosos”, explica o CEO da Bacio di Latte.

Segundo Fábio Medeiros, diretor de Marketing da Bacio di Latte, o Bombom di Gelato chega às prateleiras com uma campanha social-first, com o mote: ‘compartilhe o irresistível’, que será dividida em três fases.

“Na fase um, o foco são ativações orgânicas de marketing de influência associada a estratégia de User Generated Content, a fim de incentivar pessoas comuns a também compartilharem seu momento Bacio. Para o kick-off ainda contaremos com alguns embaixadores da marca produzindo conteúdos nas redes sociais. Já nas fases dois e três, a ideia é expandirmos para offline, com iniciativas de experimentação e participação em eventos”, finaliza o executivo.

