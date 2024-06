Apple anuncia a nova Siri com integração do ChatGPT

A Apple Intelligence, que será integrada aos dispositivos gratuitamente, promete navegação simplificada e ferramentas avançadas.

A Apple , uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, anunciou, durante seu evento voltado para desenvolvedores nesta segunda-feira (10), que sua assistente de voz receberá uma atualização. Com a versão teste prevista para ser lançada durante o outono estadunidense (de setembro a novembro), a nova Siri passará a contar com o ChatGPT , da OpenAI , no seu sistema.

Essa nova inteligência artificial personalizada, chamada ‘Apple Intelligence’, irá oferecer formas de navegação mais simplificadas para os usuários, além de impulsionar ferramentas, como geração de texto e automatização de tarefas. Durante a demonstração na WWDC (‘Apple Worldwide Developers Conference’, do inglês ‘Conferencia Global de Desenvolvedores da Apple’), a empresa revelou que a “nova Siri” será capaz de extrair informações e atuar dentro dos aplicativos, podendo examinar mensagens e fotos para encontrar informações específicas de acordo com o desejo do usuário. A maçã também confirmou outras funcionalidades, como a geração de imagens e a criação de emojis.

Além disso, a nova IA da Apple atuará como um chatbot que pode receber comandos por texto e por voz. De acordo com os executivos, a interação com a Siri deixará de ser robótica e passará a ser mais natural, pessoal e relevante de acordo com o contexto.

Outro ponto a favor da empresa criada por Steve Jobs é que, diferentemente de outras inteligências artificiais, como Copilot, da Microsoft , a Apple Intelligence se trata de um serviço gratuito. E para reforçar seu compromisso com a privacidade dos usuários, a Apple divulgou irá coletar alguns dados deles para melhorar a experiência, mas nunca compartilhará eles.

Segundo o diretor executivo da maçã, Tim Cook, a atualização será responsável por levar os produtos Apple, como os iPhones, MacBooks e iPads, “a novos patamares”.

Apesar da euforia da empresa com a novidade, ela ainda precisa acelerar os passos se quiser alcançar outras gigantes da tecnologia, como a Samsung , a Microsoft e Nvidia , que estão alguns metros na frente da Apple na corrida da inteligência artificial.

Ainda sobre os gigantes da tecnologia, a novidade da Apple foi alvo de zombaria e críticas negativas por parte da Samsung e do bilionário Elon Musk . Confira:

Adding “Apple” doesn’t make it new or groundbreaking. Welcome to AI.

Já o dono da Tesla e do Twitter, Elon Musk, em um gesto conflituoso com os ideais defendidos por ele, que se anuncia como um defensor da liberdade, disparou uma série de tweets onde ameaçou proibir o uso de iPhones dentro de suas empresas, alegando que a OpenAI oferece um risco à segurança de dados.

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage

Ele completou enfatizando seu posicionamento contra nova parceria.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024