Adnews SBT envia dez carretas com doações para o RS, em campanha ‘Juntos Pelo Rio Grande do Sul’

O SBT enviou dez carretas com os donativos arrecadados para a campanha do SBT DO BEM e Grupo Silvio Santos ‘Juntos Pelo Rio Grande do Sul’. Até o momento, foram arrecadadas mais de 250 toneladas de itens distribuídos em água, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, roupas, alimentos não perecíveis e cobertores.

Ao vivo, Celso Portiolli mostrou a saída dos veículos rumo ao Rio Grande do Sul em um comboio partindo de São Paulo (SP) que viajará por cerca de 20 horas até o centro de distribuição da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, órgão escolhido para receber as doações. Durante o trajeto, ao passar pelo Paraná, outras duas carretas se unirão ao comboio com mais doações arrecadadas pela Rede Massa.

“Hoje, com o sentimento de tarefa cumprida, nós vamos encerrar a etapa de arrecadação das doações para darmos início a uma nova fase, a fase de envio do que foi arrecadado. Em torno desse processo de recebimento das doações, eficiente e rápido, nós contamos com a colaboração de centenas de voluntários, gente que abdicou do seu dia a dia, da sua própria rotina para carregar caixas, para tirar, embalar, etiquetar, além da doação do povo. Foi o esforço dessas pessoas que fez com que aquela ideia inicial se tornasse realidade”, declarou Portiolli.

Uma outra surpresa que emocionou a todos durante o Domingo Legal foi a contratação de um voluntário que marcou a campanha por sua atitude altruísta desde o início. Sr. Tonico, como ficou conhecido, foi um dos primeiros a se voluntariar na Central de Doações e compareceu diariamente à emissora para ajudar. Hoje, Portiolli anunciou que ele acaba de ganhar um emprego no SBT, passando a fazer parte do quadro de colaboradores da casa.

“Agora o Antônio Carlos Pereira, o Seu Tônico, é o novo funcionário do SBT. Ganhou o crachá da firma. Você ficou 45 dias sem emprego, mas agora você é o novo funcionário do SBT. Você vai trabalhar no almoxarifado, nesta parte que organiza e controla diversos departamentos. Você está na melhor empresa para trabalhar, você vai ser muito feliz aqui dentro. Agora, você é o meu colega de trabalho”, expressa o apresentador.

O SBT fez a cobertura completa, ao vivo e com detalhes, da chegada das 12 carretas a Porto Alegre, durante o ‘Chega Mais’ desta segunda-feira (10).

Vale lembrar que a campanha ‘Juntos Pelo Rio Grande do Sul’ arrecadou donativos para as vítimas prejudicadas pela tragédia climática do RS. Uma Central de Doações foi montada na sede da emissora, em Osasco (SP), tendo recebido apoio de toda a rede de emissoras, incluindo afiliadas e regionais, que abriram suas portas para receber doações, além de voluntários do Grupo Silvio Santos e de outros cidadãos que aderiram à causa.

Em São Paulo, ao entregar suas doações, as pessoas eram recepcionadas por artistas do SBT e puderam acompanhar em tempo real a quantidade de itens recebidos e conferidos através da ‘Live da Transparência’, que transmitia ao vivo a movimentação na tenda e a conferência dos itens no galpão da Jequiti.

“É reconfortante ver que a solidariedade pôde iluminar um momento tão sombrio para as famílias do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos que doaram, a todos que colaboraram ao SBT DO BEM, fica nossa gratidão. Que Deus abençoe cada lar brasileiro e cada pessoa que colaborou para essa grande campanha. Estamos aqui ‘Juntos Pelo Rio Grande do Sul’. Um abraço fraterno aos meus irmãos gaúchos. Eu sei que recomeçar a vida não é fácil, mas é preciso. Vocês podem contar com nossa ajuda, vocês podem contar com a gente. Muitos empresários e pessoas simples, que muitas vezes não tem o que doar, tiraram aquele pouquinho para ver a reconstrução desse estado maravilhoso. Aos nossos irmãos gaúchos, que as bênçãos de Deus cheguem com muita prosperidade. Um beijo no coração de cada um de vocês”, encerra Celso.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post SBT envia dez carretas com doações para o RS, em campanha ‘Juntos Pelo Rio Grande do Sul’ appeared first on ADNEWS .