Enzo Souza* Umbro lança edição limitada da camisa do Santos e Charlie Brown Jr.

Design da camisa inclui elementos da banda, como o skate, e mensagem sobre impacto cultural do CBJR.

Para mostrar que realmente “Camisa 10 Joga Bola Até Na Chuva”, a Umbro , marca britânica de vestuário e artigos esportivos, o Santos Futebol Clube e a banda Charlie Brown Jr. se uniram mais uma vez para o lançamento do novo manto do alvinegro praiano.

A camisa, além de honrar o clube, mostra “Como Tudo Deve Ser” e presta homenagem à história da banda, nascida na cidade que dá nome ao time, tanto no seu desenho quanto na sua venda.

Confira abaixo a edição limitada da camisa e seus principais detalhes:

O novo modelo, comercializado na cor preta e dourada, traz o nome da banda em evidência no centro e desenhos representando um skatista, elemento intimamente associado à banda, espalhados pela camisa, incluindo na gola, nas mangas e no próprio escudo do Santos.

Além disso, as camisas apresentam uma etiqueta, com enumeração exclusiva (variando de 1 até 1992) e o seguinte texto: “Chorão e o Charlie Brown Jr. representam uma voz autêntica e rebelde. Inspiração para os jovens que se sentiam marginalizados ou desafiados pelas normas sociais, mostrando que era possível canalizar a raiva e a paixão em algo criativo e significativo. O Chorão provou que a música pode transcender barreiras e unir pessoas com base em experiências compartilhadas. Seu impacto na cena musical brasileira e na cultura jovem é inegável e eterno. “Só o que é bom dura tempo o bastante pra se tornar inesquecível””.

Para marcar essa homenagem, a novidade se trata de um modelo de colecionador, que terá somente 1992 unidades produzidas, em referência ao ano em que o grupo musical foi criado.

Esta será a última produção do Santos em parceria com a banda fundada por Chorão, Champignon, Marcão, Thiago e Pelado. Desde 2022, a coleção que uniu a moda street, popular entre os skatistas, e o time de futebol se popularizou rapidamente. A linha, que contou com bermudas, bonés, chapéus bucket, regatas, meias e moletons, foi amplamente abraçada pelos torcedores, fãs do CBJR e pelos moradores da região de Santos.

Confira as peças da coleção de 2022:

Ao som de ‘Dias de Luta, Dias de Glória’, a coleção contou com um vídeo especial de fazer qualquer fã da banda (assim como eu) se emocionar. Assista abaixo:

O diretor da Umbro, Eduardo Dal Pogetto, comemorou o lançamento da nova camisa, ressaltando a forte ligação entre a banda, a cidade de Santos e o time do coração do vocalista Chorão.

Como nativo da cidade de Santos, fã assíduo do Charlie Brown Jr. e de skate desde a infância, o redator que vos escreve, apesar de torcer para outro alvinegro, pode confirmar a ligação comentada pelo diretor da Umbro por ter se apaixonado pelos modelos que homenageiam, em grande estilo, o que a banda e o time representam para os caiçaras da Baixada Santista.

