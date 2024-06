Ana Beatriz Oliveira* Marcas promovem ativações na NBA House e elevam experiência do público

A NBA House chegou a São Paulo (SP) com experiências incríveis, o que já era esperado. Como anunciamos aqui no Adnews, o evento está sendo realizado no Parque Villa Lobos, até o dia 23 de junho.

O espaço oferece festas para as finais da NBA, jogos e competições de basquete, loja oficial, apresentações musicais, convidados especiais e muito mais. Tudo isso, acompanhado e apoiado por grandes patrocinadores, que deixam a experiência ainda melhor.

Marcas como Gatorade , Hellmann’s , Popeyes , Ruffles , Sadia e XP , estão proporcionando diversas ativações, que ficam espalhadas pelo espaço, como na praça de alimentação, área externa e área interna. Confira algumas das ativações da NBA House.

Hellmann’s

Essa não podia faltar! A Hellmann’s convida o público da NBA House a se jogar na Hora H da NBA com ativações que incentivam a interação entre amigos, por meio de dinâmicas divertidas que exploram habilidades de passe, agilidade e arremessos. No estande da marca, os participantes concorrerão a brindes ao participarem de uma dinâmica em que deverão usar a bola de basquete para fazer arremessos seguindo uma sequência de luzes.

Já na quadra, a marca promove o ‘Arremesso Premiado Hellmann’s’, uma ativação na qual os participantes também podem ganhar produtos e brindes exclusivos. O que também não vai faltar é a já famosa ilha de molhos de Hellmann’s, que contará com uma variedade de sabores irresistíveis da ‘Verdadeira Maionese’, disponíveis gratuitamente.

E para quem não puder estar na NBA House, Hellmann’s levará conteúdos exclusivos para as redes sociais da marca e contará com um squad de creators para a cobertura do evento, transmitindo toda a energia e sabor das ‘Horas Hs’ da NBA.

Hellmann’s e Approve

Parceiros oficiais da liga de basquete, Hellmann’s e Approve produzem edição de peças limitadas feitas especialmente para os fãs. Com o conceito de ser uma coleção “pra quem tem o molho”, os acessórios carregam uma força única, capaz de transformar os looks.

As peças que compõem a collab são a jaqueta College, clássica e atemporal, como peça principal da coleção, seguida da shoulderbag, ambas com logo da collab. Já os acessórios da shoulderbag, buckets, gorros e meias trazem a identidade visual dos times, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Boston Celtics, Denver Nuggets e Miami Heat, também presentes na edição limitada de embalagens dos molhos de Hellmann’s em parceria com a NBA.

Gatorade

Referência em hidratação e inovações de desempenho esportivo, a marca está presente com ativações para se conectar com o público do evento que, assim como a marca, é apaixonado por esportes.

O estande tem um espaço exclusivo para o desafio 1×1, onde os visitantes têm a oportunidade de demonstrar toda sua habilidade em passes em um campo com 10 alvos. Quem acertar mais, dentro do tempo determinado, será o grande vencedor e receberá brindes da marca. Além disso, Gatorade também tem atividades nas quadras central e externas, com comunicações visuais e distribuição de produtos.

‍‏ Popeyes

Popeyes está patrocinando a NBA House pela segunda vez consecutiva e levará o sabor inconfundível de seu frango frito para o evento. Os fãs da maior liga de basquete do mundo poderão visitar o food truck da marca e se deliciar, além da oportunidade de adquirir os baldes colecionáveis com estampas personalizadas inspiradas nos time da NBA. Popeyes também lançou lanches e as NBA Box, inspirados nos times da liga.

A marca também oferece uma brincadeira em seu stand. Três participantes por vez deverão responder três perguntas sobre a marca e a cultura do esporte para desbloquearem a cesta. Todos os que entrarem no game já terão brindes garantidos: vouchers para usar no food truck, o pack de tatuagens personalizadas e um tirante exclusivo, disponíveis enquanto durarem os estoques.

Ruffles

Essa está demais e não da para perder! Os fãs que visitarem a área de Ruffles em um dos dias de NBA House podem participar de uma competição, que é disputada simultaneamente por quatro jogadores. Em duplas, os participantes ficam posicionados em cima de uma plataforma que terá momentos de subida e descida (simulando as ondas da vida e que são características do snack). Vence a dupla que fizer o maior número de pontos na cesta de Ruffles em 30 segundos.

Sadia

Pelo quarto ano consecutivo, a Sadia marca presença na NBA House. Em seu espaço de ativação, a marca propõe um espaço para fotos, que simula uma “enterrada”, e uma competição entre amigos com lances livres, para concorrer brindes como pochete, bucket hat e chaveiro. Os pontos conquistados nos lances livres também somarão para a ação ‘Desafio 40 mil pontos Sadia’, uma homenagem ao marco do basquete que muitos jogadores almejam atingir.

A marca promove ainda uma ação na quadra interna do espaço, que premiará os jogadores com “vale-rangos”, e contará com a presença do LekTrek, mascote da marca, em todas as noites de jogos para interagir com o público. Na praça de alimentação da NBA House, a marca tem dois food trucks. No cardápio estão as pizzas de frango com requeijão, quatro queijos e calabresa, que serão servidas em formato especial de bola de basquete, além dos empanados Sadia, com a opção de combo com batata frita, que vem em um bowl colecionável estampado com os times da NBA.

XP

Além de disponibilizar desconto em ingressos, XP promove ativações que simulam o universo do esporte. Os clientes que possuem o Cartão XP terão vantagens exclusivas atreladas às experiências da NBA House, como 10% de desconto na compra de ingressos.

As iniciativas vão desde uma cabine de fotos com cama elástica para simular uma enterrada épica, fazendo com que o participante se sinta um verdadeiro “dunker” e tenha esse momento capturado em um card, com design do time preferido em estilo de colecionador, até um circuito de desafios com um arremesso impossível no final, quem conseguir acertar a cesta levará prêmios especiais da XP e da NBA.

Não deixe de visitar a NBA House e aproveitar essas incríveis ativações. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento. Crianças e adolescentes até 14 anos podem visitar a NBA House, desde que acompanhados dos pais ou responsável legal. Maiores de 14 anos podem comparecer ao evento sem a presença dos pais ou responsáveis legais, porém, com documento oficial de identificação e mediante autorização por escrito, acompanhada de cópia do documento de identidade de quem subscreve a autorização.

Serviço

NBA House 2024

Data: até 23 de junho de 2024

Local: Parque Villa Lobos | Av. Queiroz Filho, 1.377, Portão 1 (Entrada Cândido Portinari) – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

*Foto de capa: Divulgaçaõ/NBA

