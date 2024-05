Adnews Samsung lança campanha e documentários sobre os Jogos de Paris 2024

A menos de cem dias para os Jogos de Paris 2024, a Samsung Electronics Co., Ltd., parceira Olímpica e Paralímpica Mundial, lança oficialmente a campanha ‘Open Always Wins’, que celebra os valores de estar aberto ao novo com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos , e anunciou a grande inauguração do evento ‘Olympic rendezvous @ Samsung | Champs-Elysées 125’.

Como anunciado em janeiro, a mensagem da campanha ‘Open Always Wins’ da Samsung articula a crença da marca de que estar aberto permite novas perspectivas e possibilidades infinitas, e servirá como o coração de sua programação para os Jogos de Paris 2024. A nova campanha dá vida ao ‘Open Always Wins’ por meio das histórias do skatista francês do Team Samsung Galaxy, Aurélien Giraud, do velocista paraolímpico alemão Johannes Floors e da dançarina francesa de breakdance Sarah Bee, e demonstra como estar aberto possibilita realizar o extraordinário.

“Como Parceira Olímpica e Paralímpica Mundial, a Samsung tem impulsionado a inovação e fornecido tecnologia de ponta e experiências aos Jogos há quase 40 anos. A maneira como desfrutamos dos Jogos evoluiu dramaticamente ao longo do tempo, com a tecnologia desempenhando um papel fundamental em dar vida ao espírito olímpico. Isso é ainda mais verdadeiro à medida que embarcamos nos ‘Jogos Totalmente Abertos’, e estamos animados para aproximar os fãs e atletas olímpicos mais do que nunca, abrindo novas experiências e conexões significativas nos Jogos de Paris 2024 com nossa campanha ‘Open Always Wins’”, disse TM Roh, presidente e chefe de Mobile eXperience Business da Samsung Electronics.

Ao criar este evento, a Samsung colaborou com o visionário arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker, Jean Nouvel, cujo trabalho inovador reflete o notável espírito dos atletas olímpicos e paralímpicos, constantemente desafiando limites e redefinindo possibilidades. Inspirado nos salões parisienses da Era do Iluminismo, o espaço foi projetado para celebrar a abertura a novas perspectivas e possibilidades através de reflexos e ilusões ópticas que evocam sensações de abertura, harmonia e conexão.

“Todo o espaço foi projetado para celebrar o compromisso da Samsung com a abertura. A fachada gráfica abstrata captura os reflexos de movimentos e luzes que aparecem e desaparecem num instante, enquanto os espelhos brancos foscos e reflexivos no saguão convidam à descoberta das mais recentes inovações”, disse Jean Nouvel.

O ‘Olympic rendezvous @ Samsung | Champs-Elysées 125’ foi inaugurado com uma cerimônia de corte de fita, que contou com a presença de TM Roh, embaixadores da Team Samsung Galaxy, incluindo a surfista francesa Joanne Defay, o breakdancer britânico Karam Singhe o para-nadador francês Ugo Didier. Além deles, a diretora de Serviços de Televisão e Marketing do COI, Anne-Sophie Voumard, o vice-prefeito responsável pelo Esporte, Jogos Olímpicos e Paralímpicos da Cidade de Paris, Pierre Rabadan, e o diretor geral do Comitê Organizador de Paris para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, Étienne Thobois

“Estamos animados em ver nossos valores compartilhados celebrados para o ‘Games Wide Open’ neste Olympic rendezvous @ Samsung. A Samsung desempenha um papel enorme em elevar a experiência dos fãs nos Jogos Olímpicos por meio de sua tecnologia inovadora ao longo das décadas, e estamos impressionados em vê-los levá-la para a um novo patamar com este evento, assim como através das muitas maneiras que irão apoiar a realização dos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui em Paris”, disse Anne-Sophie Voumard.

O ‘Olympic rendezvous @ Samsung’, localizado na 125 Avenue des Champs-Élysées, abrirá suas portas ao público em 3 de maio e funcionará até 31 de outubro, das 10h às 20h de segunda a sábado e das 11h às 20h aos domingos. O local sediará uma série de eventos especiais ao longo dos meses e estará aberto a todos que desejam se envolver nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Além do evento localizado nos Champs-Élysées, a Samsung abrirá espaços adicionais do ‘Olympic rendezvous @ Samsung’ pela cidade das luzes e seus arredores, incluindo o Parque Olímpico, a Vila Olímpica e Paralímpica, e o Centro de Imprensa Principal, além de Estações de Carregamento Samsung Galaxy em locais-chave dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, onde os visitantes poderão experimentar as mais recentes inovações Galaxy.

Confira a campanha “Open Always Wins” da Samsung abaixo:

Documentários

A Samsung também aproveitou para lançar uma nova série de documentários projetada para destacar o skate, o breaking e o surf na trajetória rumo à Paris 2024. A série, produzida em colaboração com Street League Skateboarding (SLS), Pro Breaking Tour (PBT) e World Surf League (WSL), conta com três documentários em curta-metragem: ‘Sonhos Concretos’, ‘Ultrapassando Limites’ e ‘A Próxima Onda’.

O primeiro episódio da série, ‘Sonhos Concretos’, que narra a jornada da comunidade do skate rumo às Olimpíadas, já está disponível no canal da Samsung no YouTube e pode ser conferido abaixo. O episódio foi exibido para os fãs durante o evento do campeonato SLS San Diego, em 20 de abril.

As séries sobre breaking e surf foram lançadas em 25 de abril e 21 de maio, respectivamente, e irão estrear no evento do PBT, em Atlanta, e no evento da WSL, no Taiti.

Estrelando as lendas do esporte Shaun Tomson, Eric Koston e David “Kid David” Shreibman, ao lado dos atletas olímpicos Johanne Defay (Surf, França), Sky Brown (Skate, Grã-Bretanha), Grace “Sunny” Choi (Breaking, EUA) e muitos outros, o projeto celebra as comunidades que estão no cerne de cada esporte enquanto se preparam para se abrir ao mundo neste verão.

Este novo projeto é uma parte essencial da campanha ‘Open Always Wins’. Produzida em colaboração com a SLS, PBT e WSL, a série de documentários explora as subculturas icônicas de cada esporte, sua crença compartilhada de estar aberto ao novo e o impacto que fazer parte dos Jogos Olímpicos tem nas suas comunidades, passado, presente e futuro.

Leia as sinopses dos documentários da série:

Sonhos Concretos : Desde o surgimento do skate de rua na década de 1980 até sua consagração nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, esta é a história de uma comunidade embasada sobre um princípio implícito: Respeito. Ela o estimula a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, a buscar a criação e a se reerguer sempre, não importa quantas vezes você caia.

Desafiando Limites : Enquanto os breakers se preparam para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, esta é a história de uma comunidade global que nasceu nas ruas e busca o estrelato. É uma celebração do breaking como uma explosão de energia e alma que proporciona uma sensação de expressão e pertencimento, incentivando você a fazer algo nunca visto antes.

A Próxima Onda : Lendas e ícones em ascensão do surf compartilham a própria história enquanto embarcam em sua jornada rumo a Paris 2024. Trata-se da derradeira história de amor entre eles e o oceano, enquanto se preparam para dar esse grande passo, além de ser uma celebração do surf como um estilo de vida transmitido de geração em geração, uma cultura que não apenas sobreviveu, mas também se fortaleceu.

“A Samsung apoia e comemora junto das comunidades do skate, do breaking e do surf enquanto elas percorrem a incrível jornada rumo aos Jogos Olímpicos. Estamos honrados em contar a história deles e ajudar a destacar essas comunidades esportivas para um público mais amplo por meio desses documentários. Esperamos que eles inspirem muitos a desafiar limites, se apoiarem e se manterem sempre abertos”, declarou Stephanie Choi, vice-presidente executiva e chefe de Marketing de Mobile eXperience Business da Samsung Electronics.

O vice-presidente executivo de estratégia e produção de conteúdo da WSL, Tim Greenberg, declarou estar empolgado com a parceria com a Samsung nesta série de documentários e em compartilhar a história da WSL e cultura com o mundo inteiro. Segundo ele, o surf é diferente de qualquer outro esporte do planeta e esta é uma oportunidade de abrir sua comunidade e celebrar o que une eles.

“Este é um grande ano para nós e para o nosso esporte. O futuro das surfistas é realmente brilhante e os Jogos Olímpicos nos proporcionam essa visão de longo prazo”, disse o surfista francês Johanne Defay. “É uma oportunidade imperdível de mostrarmos ao mundo o que realmente é o surf. Não só a nossa habilidade nas ondas, mas também o que defendemos como comunidade: comprometimento em retribuir ao esporte e ao planeta, e o documentário “A próxima onda” honra isso verdadeiramente”.

Segundo o surfista estadunidense John John Florence, o que torna essa comunidade tão especial é o fato de que todos cuidam uns dos outros. Ele ressaltou que é emocionante, por meio deste documento, poder abrir para o mundo a comunidade que ele faz parte.

“Encontrar o Skate foi como se apaixonar pela primeira vez”, disse Rayssa Leal (Skate, Brasil). Estou muito animada para compartilhar nossa história nesse documentário e mostrar às meninas o que é o skate”.

O skatista estadunidense Jagger Eaton afirmou que o skate oferece a oportunidade para as pessoas mostrarem sua verdadeira essência e desafiarem seus próprios limites.

“Skate é sinônimo de liberdade, você só precisa pegar o seu skate e sair por aí. É como voltar a ser criança”, disse o skatista francês Aurelien Giraud. “Espero que nossa história inspire você a pegar aquele skate e curtir o passeio”.

A dançarina estadunidense de Breaking Grace “Sunny” Choi disse que a modalidade é especial. Segundo ela, quando está dançando, parece que nada no mundo tem importância, apenas ela ser ela mesma. Sunny espera que o documentário deixe o público tão animado quanto os atletas em compartilhar essa cultura com o mundo.

“Foi muito emocionante fazer parte do projeto”, disse empresário e ícone do skate norte-americano, Eric Koston, que contribuiu com sua perspectiva no documentário ‘Sonhos concretos’. “Nosso esporte tem uma conexão muito profunda com o cinema. É grandioso ver essas vozes se unindo para celebrar nosso esporte, nossa jornada e nossa herança”.

Além das exibições nos eventos SLS, PBT e WSL, a série de documentários será transmitida ao vivo no canal da Samsung no YouTube , onde você já pode conferir os trailers dos próximos documentários.

