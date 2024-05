Enzo Souza* #TopPubli: melhores campanhas de Maio

O Adnews está de volta para mais um #TopPubli , o ranking mais carismático do mundo criativo que reúne as campanhas publicitárias mais aclamadas do mês. Maio costuma ser especial para a publicidade por conta do Dia das Mães, uma data emocionante que traz campanhas dignas de aplausos e até mesmo lágrimas, e neste ano não foi diferente. Além disso, o #TopPubli deste mês conta com uma novidade no final.

Ficou curioso para a surpresa e para as campanhas? Pois separe seu lencinho e vamos conferir as campeãs de Maio!

#5 MãeContaComigo

Cliente : Renner | Agência : Suno Paim

Com o objetivo de reconhecer os desafios da maternidade, a Renner começou o mês de maio, também conhecido como o “mês das mães”, com uma campanha para lá de especial. Com a hashtag #MãeContaComigo, a varejista convidou as pessoas a formarem uma rede de apoio que acolha as mães durante a luta contra as dificuldades da rotina.

Para aproveitar a campanha, a Renner lançou um filme que questiona se a jornada de uma mãe cabe em apenas 24 horas. A narrativa responde essa pergunta ao acompanhar uma garota que, notando o esforço e dedicação de sua mãe, passa a contabilizar as horas que ela gasta com suas tarefas diárias, com o objetivo de ressaltar a cumplicidade entre mãe e filha, mesmo quando o tempo não parece ser suficiente para isso.

#4 Brahma apresenta: Um São João de João Grilo e Chicó

Cliente : Brahma | Agência : Africa Creative

Com a estreia de ‘O Auto da Compadecida 2’, sequência do icônico filme baseado na obra de Ariano Suassuna, cada vez mais próxima, a Brahma entrou no clima de São João ao lado de João Grilo e Chicó, personagens interpretados por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, para homenagear as tradições nordestinas.

Além da campanha, ao longo deste ano a Brahma marcará presença nas festas de São João nas cidades de Campina Grande (PB) e Maracanaú (CE), com ativações preparadas para o público para promover a cerveja e o novo filme, com estreia marcada para 25 de dezembro



#3 Caras & Cores – Dia das Mães

Cliente : Faber-Castell | Agência : DAVID

O “mês das mães” esteve repleto de campanhas especiais. Uma das mais emocionantes foi a da Faber-Castell , que uniu o sentimento da data com a temática da adoção e da diversidade para divulgar a linha Caras & Cores, que conta com 12 diferentes tons de pele que podem ser misturados.

O filme publicitário conta a história da vinda de um novo membro à família, reforçando a adoção como uma causa importante para se criar novas histórias com amor e pertencimento.

#2 PETHLETES

Cliente : Decathlon | Agência : Publicis Brasil

Apesar de ser um mês voltado para as mães, estão enganados aqueles que pensaram que somente entregariam as campanhas mais emocionantes de maio. Em uma nova iniciativa chamada Pethletes, a Decathlon criou próteses, feitas com garrafas PET recicladas, para transformar cães com deficiência em atletas.

A iniciativa, que busca promover o bem-estar dos animais de estimação e seus donos, contou com um vídeo especial e um lançamento em um evento no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, com a presença de ONGs e da comunidade de donos de cães com deficiências.

#1 Quero fazer a diferença

Cliente : Amaggi | Agência : Renca

Eu avisei que as campanhas deste mês estavam emocionantes. Diante de tantas campanhas que trataram sobre sentimentos, representatividade e diversidade, a campeã deste #TopPubli só poderia ser a Amaggi . Para reforçar o pilar de inclusão da empresa de grãos, insumos e energia elétrica, ela lançou um filme de 90 segundos focado em pessoas com deficiência.

Durante o curta, um jovem com Síndrome de Down acompanha um processo seletivo da empresa, levando a crer que ele estava em busca de um emprego. Ao fim, é revelado que o rapaz se trata do próprio analista de recursos humanos da Amaggi, que contrata uma mulher cadeirante.



Destaque das Redes Sociais

Campanhas para ‘Garfield – Fora de Casa’

Este mês foi repleto de tantas campanhas excelentes que o Adnews precisou criar uma nova categoria. Em “Destaque das Redes Sociais”, trazemos as campanhas que mais chamaram a atenção do público no Instagram e no LinkedIn.

Para estrear a categoria, nossa equipe selecionou a série de campanhas envolvendo o filme ‘ Garfield – Fora de Casa’. O longa, estrelado por Chris Pratt e Samuel L. Jackson, contou com uma série de ações digitais e físicas, indo de vídeos ensinando a preparar a deliciosa lasanha do gato laranja até um passeio do próprio Garfield pelo Metrô de São Paulo. Confira abaixo as principais ações de marketing envolvendo o novo filme:

