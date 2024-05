Adnews SBT transmite Conmebol Sul-Americana e finais da UEFA Champions e Conference League

Após cada partida, a equipe esportiva do SBT repercutirá os jogos desta semana no site e nas redes sociais do SBT Sports.

Os maiores eventos do futebol mundial desta semana serão atrações do SBT . Tem o retorno do Internacional aos gramados após um mês sem jogos por conta da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul e que fará com que a equipe atue na Arena Barueri pela Conmebol Sul-Americana. Tem a final da UEFA Conference League e a tão esperada disputa pela cobiçada taça da UEFA Champions League .

Para começar, amanhã, dia 28 de maio, a partir das 21h15, o Inter volta a campo após semanas sem jogar. O Colorado fará o seu quarto jogo na Conmebol Sul-Americana. Terceiro colocado do Grupo C, com cinco pontos, a equipe recebe na Arena Barueri o líder Belgrano, que, com nove, faz sua última partida na chave.

Luiz Alano narra a partida na TV, com comentários de Mauro Betting e Nadine Basttos e reportagem de Jeremias Wernek. No YouTube e TikTok do SBT Sports, o confronto terá transmissão descontraída, com Diguinho Coruja, Beto Oliver e André, irmão gêmeo de Diguinho, a partir das 20h50.

No dia seguinte (29), às 15h45, a bola rola para a final da terceira edição da UEFA Conference League. Depois dos títulos da Roma (2021/22) e West Ham (2022/23), Olympiakos-GRE e Fiorentina-ITA disputam a taça na AEK Arena, em Atenas, na Grécia. O jogo terá narração de Luiz Alano, com Mauro Beting e Nadine Basttos nos comentários, além de Fred Ring na apresentação.

Por fim, no sábado, dia 1º de junho, a partir das 14h15 (de Brasília), o SBT vai fazer uma super cobertura para a transmissão da finalíssima da UEFA Champions League, entre o Borussia Dormund-ALE, que busca o seu segundo título, depois da conquista na temporada 1996/97, e Real Madrid-ESP, maior campeão, com 15 taças erguidas, a última delas na edição 2021/22. Direto do Wembley, Cleber Machado narra o confronto, com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. No gramado do estádio, João Venturi e André Galvão trazem todas as informações. A apresentação do confronto será de Fred Ring.

Nas três datas, após o apito final, toda a repercussão dos resultados o telespectador confere na Futlive, no site e canal do YouTube do SBT Sports, com comando de Fred Ring e a participação de toda a equipe esportiva do SBT.

Serviço

Conmebol Sul-Americana: Internacional (BRA) x Belgrano (ARG)

Data: 28 de maio de 2024

Horário: 21h15 (de Brasília) na TV / 20h50 (de Brasília) no YouTube e TikTok do SBT Sports

Final da UEFA Conference League: Olympiakos (GRE) x Fiorentina (ITA)

Data: dia 29 de maio de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Final da UEFA Champions League: Borussia Dortmund (ALE) x Real Madrid (ESP)

Data: 1º de junho de 2024

Horário: 14h15 (de Brasília)

*Foto de capa: Lourival Ribeiro/SBT

