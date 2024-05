Adnews Red Bull Ladeira Abaixo chega ao Fortnite com streamers de games e mapa exclusivo

De modo inédito, o Red Bull Ladeira Abaixo , que terá sua primeira edição geek em 2024, conecta o mundo real ao virtual e leva a corrida mais divertida do mundo para dentro do Fortnite . Tribo, Ilha das Lendas, FURIA e Hero Base se unem em um mapa exclusivo, e que levará os melhores competidores para uma experiência única na edição presencial do evento, que acontecerá no dia 16 de junho, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, esquina com a Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

“A ideia de quatro comunidades diferentes se encontrarem em um mapa no Fortnite e transmitirem o mesmo evento pessoalmente pode ter parecido improvável no passado, mas reflete a incrível evolução e expansão do mundo dos jogos e das transmissões ao vivo. Ao unir diferentes comunidades como Tribo, Hero Base, Ilha das Lendas e FURIA, conseguimos a inclusão, diversidade e a união dentro do universo gamer”, explica Gustavo ‘Baiano’, criador e streamer da Ilha das Lendas.

No mapa, há diversas referências aos streamers de League of Legends, Counter Strike e Fortnite, desde os emotes da Tribo de Gaules até um grande holograma da Ilha das Lendas e, ao longo da corrida, caixas com itens especiais podem ser coletadas para ajudar a equipe ou atrapalhar os adversários.

A experiência sensorial se torna ainda maior com a narração de Igão e Mítico, hosts do Podpah, canal que também fará a transmissão ao vivo do evento no dia 16 de junho.

“É muito legal reunir comunidades que normalmente não interagem e colocar todos no mesmo ambiente para participar de algo juntos. É louco ver pessoas de CS e LoL, por exemplo, no mesmo ecossistema. A FURIA já trabalhou com Fortnite antes, então eles já estão um pouco em casa, mas a Tribo e a Ilha das Lendas, não. Ter todos juntos em um mapa é incrível!” explica Flakes Power, streamer e criador da Hero Base.

Com duração até o dia 07 de junho, a competição permitirá que equipes de até duas pessoas corram em uma pista cheia de curvas e obstáculos tentando finalizar o percurso no menor tempo possível.

Quem alcançar a linha de chegada mais rápido ganhará uma experiência exclusiva no Red Bull Ladeira Abaixo, ao lado de três acompanhantes. Nela, os finalistas terão a oportunidade única de fazer um test drive da ladeira oficial em São Paulo, ou seja, descer pela via em um carrinho real antes de todo mundo na maior corrida maluca do mundo.

Como acessar o mapa?

Para disputar a corrida virtual, basta se cadastrar por meio do site oficial , efetuar o login no Fortnite e inserir o código de mapa do evento: 5143-9126-0022. Assim, o jogador entrará no espaço destinado à competição e poderá jogá-lo quantas vezes quiser. Ao final de cada partida, os players receberão um código único por terminar o mapa, que deve ser inserido no site da campanha para entrar no ranking geral e disputar a premiação.

Desenvolvido pela Level8, Red Bull Ladeira Abaixo está disponível no Fortnite para PC, Playstation 4 e 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.

Serviço

Red Bull Ladeira Abaixo – Edição Geek

Data: 16 de junho de 2024

Horário: a partir das 10h

Local: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, esquina com a Avenida Paulista – São Paulo (SP)

Ingressos: Entrada gratuita

