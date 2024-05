Adnews Pesquisa revela crescimento de 22% nas receitas de marketing de 20 clubes brasileiros

As receitas de marketing no futebol brasileiro, que englobam patrocínios e outras iniciativas como licenciamento e vendas de produtos, cresceram 22% em 2023, totalizando R$ 1,4 bilhão, entre os 20 times que mais faturam no país.

Em cinco anos, a alta real foi de 55%, já descontados os valores da inflação, conforme levanvatamento da Sports Value, consultoria especializada no setor. Os dados são extraídos das demonstrações contábeis públicas. Direitos de TV, transferência de jogadores e receitas de marketing representaram mais de 70% do total gerado pelos clubes no ano passado (que foi R$ 8,9 bilhões).

De acordo com Amir Somoggi, especialista em marketing esportivo e responsável pela pesquisa, há um enorme espaço para novas receitas junto aos patrocinadores e torcedores, muito além do formato praticado atualmente.

Segundo cálculos da Sports Value, os patrocínios ainda representaram cerca de 73% das receitas de marketing dos clubes, que disponibilizam aberturas nos números. Mas alguns times vêm conseguindo ampliar os ganhos com novas oportunidades comerciais, como licenciamento de marca e vendas de produtos.

No ranking geral, Flamengo , Palmeiras , Corinthians , Grêmio e Athletico-PR aparecem nas primeiras colocações de receita total em marketing em 2023, com R$ 242 milhões, R$ 159 milhões, R$ 117 milhões, R$ 95 milhões e R$ 78 milhões, respectivamente.

O Grêmio, por exemplo, aumentou o faturamento na área com a volta para a Série A, a contratação do uruguaio Luiz Suárez e licenciamento da marca, que representou 7% da receita total do clube em 2023. Já o Athletico-PR segue evoluindo com receitas diversificadas. O serviço de OTT (serviço de mídia que faz distribuição de conteúdos pela internet) movimentou R$ 29 milhões em 2023, 6% da receita do clube.

Em termos comercias, clubes brasileiros, embora estejam em um dos maiores mercado publicitários do planeta, seguem muito abaixo de seu potencial, segundo o relatório. Em 2023, as receitas de marketing (patrocínio e licenciamento) somaram cerca de 285 milhões de dólares. Já a Premier League alcançou 2,1 bilhões de dólares. A Bundesliga e LaLiga, por sua vez, 1,3 bilhão de dólares e 930 milhões de dólares.

Real Madrid é o clube de futebol mais valioso do mundo

O clube mais valioso de 2024 no futebol mundial é o Real Madrid . Eleito pelo terceiro ano consecutivo, a equipe registrou crescimento de 9% em relação ao ano passado e atualmente tem valor de US$ 6,6 bilhões.

De acordo com a revista Forbes, o clube teve mais receita do que qualquer outro time, arrecadando US$ 873 milhões. A média de US$ 205 milhões por ano em patrocínios de camisa é também o valor mais alto do futebol, de acordo com a Football Benchmark.

Quem também registrou aumento de 9% foi o Manchester United, chegando ao atual valor de US$ 6,55 bilhões e seguindo em segundo lugar na lista. O Barcelona completa o pódio dos clubes mais valiosos, em terceiro, com US$ 5,6 bilhões.

O complemento da lista até o TOP 10:

Liverpool (US$ 5,37 bilhões)

Manchester City (US$ 5,1 bilhões)

Bayern de Munique (US$ 5 bilhões)

Paris Saint-Germain (US$ 4,4 bilhões)

Tottenham (US$ 3,2 bilhões)

Chelsea (US$ 3,1 bilhões)

Arsenal (US$ 2,6 bilhões)

Tottenham e Arsenal foram as equipes que mais cresceram, com 14% e 15%, respectivamente. Esse aumento fez o Spurs ultrapassar o Chelsea e ocupar o oitavo lugar, enquanto os Gunners se consolidaram na décima posição.

*Com informações da Exame e MKT Esportivo

