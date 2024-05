Adnews Netflix eleva preços de todos os planos no Brasil

Estava demorando! A Netflix , um dos principais serviços de streaming do mundo, surpreendeu seus assinantes brasileiros ao revelar o aumento dos preços de todos os planos, sem um aviso prévio formal. Além de seguir a tendência da própria empresa, que ajustou os valores dos pacotes de assinatura nos Estados Unidos no fim do ano passado, a mudança também acompanha a onda de reajustes de outros streamings , como a Disney + e Max , que aumentaram seus preços recentemente.

Confira os reajustes, que já estão em vigor desde a última quinta-feira (23), e o que cada plano oferece:

O Plano Padrão com Anúncio, que aumentou de R$ 18,90 para R$ 20,90, oferece todo o catálogo do streaming em resolução 1080p Full HD, permitindo duas telas simultâneas;

O Plano Padrão, que passou de R$ 39,90 para R$ 44,90, oferece as mesmas condições do plano anterior, mas sem anúncios;

O Plano Premium – 4K + HDR, que subiu de R$ 55,90 para R$ 59,90, disponibiliza conteúdo selecionado em 4K + HDR e permite até quatro telas simultâneas.

O aumento ocorre após a última alteração feita pela empresa, em outubro de 2023, quando a Netflix encerrou o plano Básico. A medida acompanha uma tendência global de reajustes nos preços de serviços de streaming .

Os novos valores estão gerando reações mistas entre os usuários, com o forte descontentamento daqueles que assinam mais de uma plataforma de streaming . Além disso, essa mudança também reflete as transformações que estão acontecendo no mercado dos serviços de assinatura, com empresas constantemente ajustando seus preço para compensar o aumento nos custos de produção nos conteúdos originais e a necessidade de manter o lucro em um ambiente altamente competitivo.

