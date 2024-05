Adnews Mercado Livre anuncia Manu Gavassi como head criativa de Moda

Após uma grande passagem pelo Big Brother Brasil, lançamentos de álbuns e passagens por marcas como Tanqueray, MAC Cosmetics, O Boticário e Magazine Luiza, Manu Gavassi assume o posto de head criativa de Moda no Mercado Livre .

Na nova posição, Manu estará envolvida em agendas prioritárias e estratégicas para a categoria de moda no Mercado Livre. Seu escopo envolverá não somente conteúdos em campanhas promocionais e lançamentos, mas uma parceira de negócios, contribuindo com seu conhecimento e influência no mundo da moda para identificar tendências e sugestões de aprimoramentos na experiência de compra.

Além disso, Manu assinará a curadoria de itens e looks em uma landing page especial chamada ‘Escolhas da Manu’, que será atualizada mensalmente no e-commerce. A artista passa ainda a atuar como afiliada no Programa de Afiliados do Mercado Livre, monetizando suas redes por meio da divulgação de produtos com sua curadoria à medida em que incentiva a base de afiliados de moda da plataforma a otimizar a criação de seus conteúdos.

Atualmente o Mercado Livre registra mais de 32 milhões de usuários navegando mensalmente pela seção de moda.

O anúncio faz parte de uma estratégia mais ampla da companhia, que busca atender à crescente demanda dos consumidores por uma oferta diversificada de moda. Esse olhar mais atento à categoria, que foi bastante destaca pela marca no último BBB, é devido ao seu grande potencial. Para efeito de comparação, se somado o número de vendedores de moda na plataforma atualmente, é o equivalente a 148 vezes a quantidade de lojas do maior shopping da América Latina. A categoria conta com mais de 1.500 lojas oficiais, contemplando grandes marcas.

