Heineken e Lagunitas se unem em campanha de doação para animais no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior catástrofe climática da história do estado. Segundo levantamento da Defesa Civil, cerca de 149 pessoas morreram e mais de 100 seguem desaparecidas. Ao todo, 806 pessoas estão feridas por causa dos temporais e mais de 2 milhões foram afetadas. Milhares de animais também morreram em meio às inundações. Mais de 10 mil já foram resgatados pela Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, no estado.

Pensando nisso, muitas marcas estão ajudando com recursos e apoiando causas e campanhas que geram renda para o Rio Grande do Sul, como jogos de futebol beneficentes, shows que reúnem diversos cantores e estilos musicais e até mesmo, lives com artistas, como a do Zeca Pagodinho, com participação de Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, e outros, com transmissão da CazéTV. Confira algumas dessas ações.

Heineken e Lagunitas

A cervejaria Lagunitas e o Instituto Heineken uniram forças em uma parceria para arrecadar doações destinadas aos animais no Rio Grande do Sul. Lagunistas enviou 1 tonelada de ração para a ONG ‘101 Vira Latas’. Além disso, as empresas estão coordenando 15 pontos de coleta em diversos locais pelo estado de São Paulo, incluindo bares parceiros, para arrecadar produtos essenciais para a higiene, saúde e alimentação dos pets. Esses itens incluem ração para gatos e cachorros, sachês, garrafas, galões de água e recipientes para comida.

A cada 1 kg doado de ração para os bares parceiros de Lagunitas, a marca irá dobrar a doação. Os pontos de coleta também aceitarão itens de higiene e saúde (vermífugo, anti pulga, toalhas e material para limpeza e curativo) e produtos em geral (coleiras, caixas de transporte, etiquetas para identificação, cobertores, entre outros).

A arrecadação nos bares parceiros de Lagunitas em São Paulo fica disponível até o final do mês, e os horários dependem do funcionamento de cada local. Confira os endereços.

São Paulo

Beer Rock Club | Rua Bom Pastor, 1675, Ipiranga;

Chopp Fast | Rua Olívio D’Assunção Ferreira, 22, Alto da Mooca;

Manivela | Rua Schilling, 185, Vila Leopoldina;

Feirinha Bar | Rua Cavazzola, 92, Vila Olímpia;

Racoon Smoke House | Rua Cavazzola, 85, Vila Olímpia;

Nosso Lastro | Rua Alameda dos Maracatins, 1088, Indianópolis;

Bottled Dog | Rua Iguatemi, 255, Itaim Bibi;

Gorila Beer House | Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1153, Vila Mariana;

Rockfella | Rua do Rocio, 89, Vila Olímpia;

The Barley House | Rua Prof. Atílio Innocenti, 621, Vila Nova Conceição;

Tchê Café | Av. Washington Luís, 5628, Jardim Aeroporto;

Javari StrEat Park | Rua Javari, 112, Mooca.

Campinas

Dom Brejas | Av. Barão de Itapura, 2947, Taquaral;

City Barba | Av. Júlio de Mesquita, 44, Cambuí;

Tom Zé | Av. Império do Sol Nascente, 643, Jardim Aurelia.

O Grupo Heineken vem ajudando a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, principalmente focado na distribuição de água potável para a região metropolitana de Porto Alegre. A companhia também disponibilizou sua Beer Station (famosa estação móvel de chope da marca) e um caminhão pipa para levar água para as localidades que mais precisam.

Coca-Cola, Ball Corporation, Tetra Pak, Bebidas Poty, Ipiranga e AmPm

O Sistema Coca-Cola Brasil, que já havia doado 500 mil litros de água desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, anuncia um acordo de parceria com a Ball Corporation, Tetra Pak, Bebidas Poty, Ipiranga e AmPm. Com isso, a doação total superará 1 milhão de litros de água destinados à região.

O esforço é parte inicial de um plano abrangente dedicado não apenas ao alívio imediato, mas também à reconstrução e ao desenvolvimento econômico das áreas afetadas. Para atender à comunidade impactada pelas inundações, a marca Crystal disponibilizará sua água em edição exclusiva para as comunidades na versão em lata, em parceria com a Ball Corporation e, na caixa, em parceria com a Tetra Pak. O Sistema Coca-Cola e Bebidas Poty ficarão a cargo de envase e a Ipiranga, com o apoio logístico da sua rede de lojas de conveniência AmPm, que fará a distribuição para a população do Rio Grande do Sul.

Em parceria com a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat), a companhia ainda anunciou um plano de ação com investimento de R$ 500 mil. Os investimentos devem impactar mais de 760 trabalhadores de 33 cooperativas (17 delas completamente inundadas), as quais em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaiba e Novo Hamburgo, além de cerca de 1500 catadores que atuam nas ruas, especialmente das ilhas e da zona norte da capital gaúcha.

Natura

Além de enviar doações de itens essenciais e oferecer suporte médico, social e psicológico por meio de telemedicina e uma Central Social, a Natura lançou uma iniciativa de matchfunding, onde cada real doado é dobrado pela empresa, com o objetivo de alcançar R$1 milhão até 30 de maio. Até o momento, a marca já destinou mais de R$10 milhões em produtos essenciais, como itens de higiene pessoal, água potável, além de apoio logístico para doações à Defesa Civil local. Além disso, mais R$500 mil já foram transferidos diretamente para Consultoras de Beleza em situação de vulnerabilidade.

Com mais de 100 mil pessoas no estado, entre Consultoras de Beleza, líderes e colaboradores diretos e indiretos, a marca tem oferecido suporte médico, social e psicológico por meio de telemedicina e de sua Central Social. Colaboradores de diversos sites da empresa também tem se mobilizado para oferecer suporte e já arrecadaram mais de 5 toneladas de roupas e cobertores por meio de uma campanha interna.

A Natura também tem realizado um pacote de medidas para retomar a economia local, como reposição de estoques, perdão de dívidas, prorrogação de pagamentos, garantia de remunerações e suporte para a reconstrução de lojas e pontos de venda.

Live do Zeca Pagodinho com transmissão da CazéTV

Nesta segunda-feira (27), das 19h às 21h, Zeca Pagodinho vai abrir sua casa para fazer uma live solidária em prol das vítimas das enchentes. Para tal, chamou alguns amigos e irá realizar uma grande roda de samba.

Entre os convidados, que foram contatados pelo próprio sambista e aceitaram de imediato, estão Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Hamilton de Holanda, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares.

Durante toda a transmissão, que será feita pelo canal CazéTV, que tem mais de 12,5 milhões de inscritos, haverá um QR Code disponível na tela para doações, que serão direcionadas diretamente para a CUFA (Central Única das Favelas). Zeca Pagodinho encontrou nesta ação uma maneira de ajudar as pessoas afetadas no Sul, unindo forças com amigos e fãs em prol de uma causa de extrema importância.

*Foto de capa: Mauro Schaefer

