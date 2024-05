Adnews Xdome Gamer Lab e FEMSA organizam concurso de Cosplay para o Dia do Orgulho Geek

O Xdome Gamer Lab, a maior arena gamer aberta ao público, em São Paulo (SP), preparou uma grande festa para comemorar o Dia do Orgulho Geek, no próximo dia 25 de maio. O evento Xdome-Geek Fest, realizado em parceria com a FEMSA , vai promover uma série de experiências abertas ao público no espaço, localizado no Shopping Metrô Santa Cruz. Entre elas estão um concurso de Cosplay para maiores de 18 anos e várias ativações preparadas pelas marcas Coca-Cola, Fanta e Monster, patrocinadoras da arena, além de um totem para fotos personalizadas, que os participantes poderão levar de recordação. O evento terá ainda a participação especial de influenciadores.

O Xdome-Geek Fest acontece das 17h às 22h, com entrada gratuita. Para entrar na disputa, basta se inscrever até o dia 19 de maio pelo formulário disponível no perfil xdomearena do Instagram.

O desfile dos Cosplayers pré-selecionados pela comissão técnica terá início às 18h e em seguida será feita a votação por um time de jurados. O melhor Cosplay receberá R$ 1.000 em dinheiro. Os segundo e terceiro colocados também receberão prêmios em dinheiro e kits exclusivos da FEMSA, do Xdome e do Shopping Metrô Santa Cruz. O regulamento completo está disponível junto ao formulário.

Serviço

Xdome-Geek Fest

Data: 25 de maio de 2024

Horário: das 17h às 22h

Local: Shopping Metrô Santa Cruz ( Xdome Gamer Lab) | Rua Domingos de Morais, 2564 ,Vila Mariana – São Paulo (SP)

Ingressos: entrada gratuita

