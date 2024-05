Enzo Souza* Venus Podcast apresenta reposicionamento com novo cenário e quadros inéditos

Na astronomia, Vênus é o segundo planeta mais próximo ao Sol. Por outro lado, na astrologia, é a representação da deusa do amor, da beleza e da arte. No Brasil, esses significados se fundiram para dar origem ao primeiro videocast feminino do país, o Venus : um programa enérgico, apresentado pela humorista Criss Paiva e pela influenciadora Yasmin Yassine, que recebe diversos convidados de áreas como cultura, ciência, sociedade, saúde mental e música para um bate-papo que valoriza suas histórias, a sensibilidade dos temas e o bom humor.

Sendo um dos programas do extenso portfólio do Grupo Flow , que nasceu a partir do Flow Podcast com o apresentador Igor 3K, o Venus acaba de lançar o reposicionamento da própria marca, com uma nova identidade visual e um estúdio totalmente reformulado.

Confira abaixo o episódio de apresentação do novo cenário:

“A gente sentiu que o Venus precisava de um rebranding depois de dois anos e meio de programa. Começamos ele durante a pandemia, quando as pessoas estavam em casa e a entrega da plataforma era maior. Com o passar do tempo, o Venus estava trazendo muita gente, as vezes algumas figuras repetidas, e percebemos que as pessoas, por conta da volta ao trabalho presencial, não tinham mais como consumir episódios longos. Nesse momento, sentimos que precisávamos de um refresh”, comentou a apresentadora Yasmin Yassine, em entrevista exclusiva para o Adnews.

Agora, o cenário do videocast, que já entrevistou grandes personalidades, como o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, e o cantor e compositor Gavin James, deixa de lado a estética sóbria, com fortes tons de bordô, preto e laranja, para abraçar um visual mais claro e sofisticado.

“Decidimos colocar o roxo em evidência, por ser uma cor que retrata imaginação, criatividade e nobreza, junto com off-white e branco, e alguns detalhes em laranja por ser a cor do nosso logo, que também recebeu uma nova grafia. As equipes de design e de cenografia fizeram muito nesse processo de transformação da identidade visual do Venus e tudo combinou demais”, disse Yasmin.

A nova cara do programa reflete diretamente a personalidade das apresentadoras, que, durante o ápice da onde de podcasts nos primeiros anos da pandemia, conquistaram um público que ainda não estava acostumado com o formato. Apesar de ser um dos programas mais influentes do país, apenas 5% do público do Flow Podcast era feminino, um cenário que se transformou com a chegada do Venus, que atingiu um patamar de equidade na audiência, com um público composto por 50% de mulheres.

Mas se engana quem pensa que o podcast é direcionado somente para o público feminino. De acordo com Yasmin, o intuito do programa sempre foi “abranger todos os públicos e oferecer bate-papos de acordo com o que eles gostam de consumir, como saúde mental, educação e até mesmo true crime”.

A proposta de unir todas as tribos está, além do público alvo Venus, enraizada no DNA do programa. Yasmin revelou que, ao ser convidada por Igor 3K para criar um novo podcast, eles buscavam uma segunda apresentadora que fosse um “oposto complementar”. Ao se depararem com o trabalho de Criss Paiva, seus ideais e experiência em comunicação, o “match” foi instantâneo.

Conheça um pouco mais sobre essa origem:

Novos quadros

A nova fase do canal, que acumula mais de 1.16 milhões de inscritos no YouTube e uma média de 317 mil visualizações por mês, não se restringe ao visual. Ao longo das próximas semanas, o canal terá uma programação inédita, trazendo quadros como o ‘SAC – Serviço de Atendimento da Criss’, onde a humorista vai comentar dúvidas e situações da vida dos espectadores, oferecendo conselhos e, é claro, seu bom humor. Além do SAC, o Venus também trará o quadro ‘Origens’, onde Yasmin irá conduzir conversas em busca de valorizar as raízes e os costumes das famílias dos convidados.

“Esse quadro trata sobre a questão de raízes que eu tanto amo. Trata sobre ancestralidade, tudo o que formou a família do convidado. É uma proposta diferente, com episódios menores, mas que vai tratar o que está no sangue de cada um, comentando todas essas diferenças culturais com um pouco de humor”, revelou a apresentadora entusiasmada.

Além dos novos quadros, o podcast também conta com a reestreia do ‘Venus Investiga’. Na nova temporada, as apresentadoras irão explorar ainda mais casos criminais famosos do Brasil, aproveitando o espaço para descomplicar os assuntos que estão em alta no momento.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Venus Podcast apresenta reposicionamento com novo cenário e quadros inéditos appeared first on ADNEWS .