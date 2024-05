Adnews CPB e ASICS apresentam uniformes para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024

A ASICS e o Comitê Paralímpico Brasileiro ( CPB ) lançaram os primeiros uniformes para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O evento ocorreu no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP).

Desenvolvidas em colaboração com os atletas, as peças da delegação paralímpica serão comercializadas pela primeira vez. A coleção inclui jaqueta de pódio, moletom, camisetas, camisa polo, regata, bermuda, calça, legging, tênis, mochila, meia, manguito e boné.

Os modelos contam com detalhes de acessibilidade, como calças com zíperes na parte inferior lateral para facilitar a atletas com prótese, mochilas com alça nos puxadores e etiquetas internas em braille, destacando as cores correspondentes e auxiliando na seleção das roupas.

“Nossa ideia foi trazer uma série de atributos pensados na acessibilidade, que primeiro tem uma funcionalidade importante para quem for utilizar a peça e que a gente possa de fato facilitar a vida da pessoa com deficiência que vem aqui vestir esses uniformes. E também em uma perspectiva estética, fazendo parte do estilo da peça e da coleção ter esses elementos”, explicou Felipe Pontual, idealizador do projeto.

O evento contou com a participação de 11 atletas, entre eles, medalhistas de ouro nos jogos de Tóquio 2020, como o lutador de taekwondo Nathan Torquato e a halterofilista Mariana D’Andrea. Até agosto deste ano, o CPB promoverá outro evento para divulgação de outras peças que serão utilizadas em Paris.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) tem a expectativa de convocar cerca de 250 atletas para os Jogos de Paris.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@brasilparalimpico)

A delegação brasileira, até o momento, assegurou sua participação nas seguintes modalidades, com 160 esportistas: atletismo, natação, vôlei sentado (masculino e feminino), goalball (masculino e feminino), futebol de cegos, ciclismo, hipismo, canoagem, remo, taekwondo, tiro esportivo, tiro com arco, bocha e tênis de mesa. A convocação final deverá será feita em três partes até julho.

*Com informações do MKT Esportivo/Foto de capa: Divulgação/CPB

