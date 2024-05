Adnews Com painel digital em Tóquio, Spaten anuncia última luta de Anderson Silva no Brasil

Em Tóquio, um painel digital 3D de Spaten , a cerveja que apoia iniciativas no universo das artes marciais, deu o que falar. Para anunciar o grand finale do ‘Spider’ no Brasil, a última vez que Anderson Silva, um dos maiores atletas de MMA de todos os tempos, vai lutar em seu país, Spaten e GUT São Paulo desenvolveram uma ação que tomou as ruas de Tóquio, no Japão.

Assim, quem passou pelo local em que o atleta começou a construir sua relação profunda com o Japão, viu no imenso painel uma aranha 3D saindo de trás de uma garrafa da marca de cerveja criada em 1397. Mas, há ainda muitas surpresas para celebrar a saída triunfal da lenda Anderson Silva dos “palcos” das lutas.

A grande novidade é que Spaten vai lançar o ‘Spaten Fight Night’, a nova plataforma de artes marciais no Brasil que promoverá grandes combates históricos. A primeira edição do evento, com o grand finale do Spider, acontece no dia 15 de junho, no Komplexo Tempo, em São Paulo (SP). A promessa é de uma noite icônica que dará destaque merecido ao grand finale do ícone brasileiro, unindo confrontos históricos e atrações especiais para além do ringue, tudo para que o público vivencie uma experiência única.

“Spaten é uma marca que atravessou muitos séculos, é forte e cheia de história. Realizar a última luta do Anderson Silva no país em que ele nasceu é uma forma de celebrar a força e o legado das Artes Marciais. Para marcar esse momento, criamos ativações icônicas em Tóquio e aqui no Brasil, com mídias que fogem do óbvio e deixam um mistério do que ainda está por vir. E olha que vem muita coisa boa”, afirma Cinthia Klumpp, diretora de Marketing de Spaten.

Desde o início do ano, a marca tem promovido uma série de ações mostrando que nem toda força é bruta e que o conceito de força pode estar relacionado à estratégia e à mentalidade, assim como nas artes marciais. A marca vem impulsionando a história e as conquistas de atletas, ao mostrar os valores genuínos e a filosofia da modalidade que carrega técnica, disciplina, ancestralidade, respeito e legado, alguns dos atributos da cerveja de longa linhagem.

Boas notícias também chegam junto: Anderson Silva é um dos esportistas mais reconhecidos da luta. Multicampeão por onde passou, Spider não compete desde 2022. E, no Brasil, não luta desde 2019.

Chael Sonnen é o adversário de Anderson Silva na luta de despedida

Para se despedir dos “palcos”, Anderson Silva enfrenta um de seus maiores rivais com quem protagonizou momentos históricos que levaram os fãs de lutas ao delírio: Chael Sonnen, o norte-americano convidado para encarar nosso Spider.

Em uma noite única, cheia de adrenalina e emoção, reunindo experiências marcantes e entretenimento, a Spaten Fight Night vai revelar como a rivalidade entre os dois atletas pode ser tão lendária quanto suas habilidades no octógono. Após dois triunfos do brasileiro nos encontros anteriores com Sonnen, a disputa, agora, será no boxe, a Nobre Arte.

“Estou muito feliz por poder realizar minha última luta no Brasil com esse incrível atleta marcial. Acredito que vai ser um verdadeiro duelo épico de gigantes, dois grandes samurais da era moderna se enfrentando neste histórico combate. O Spaten Fight Night promete trazer de volta uma intensidade sem precedentes para os esportes de combate, inaugurando uma nova era para as artes marciais. Esta é uma oportunidade única de presentear todos os amantes de esportes de combate com um momento inesquecível em minha carreira, proporcionando um espetáculo incrível para todos os meus fãs no Brasil e no mundo. Tenho certeza de que todos ficarão tão felizes e empolgados quanto eu já estou”, destaca Anderson Silva.

Reviver a história de Anderson Silva e Chael Sonnen, oponente que tanto movimentou a carreira de Spider, é resgatar alguns dos maiores confrontos do século. A rivalidade entre eles é lembrada como uma das mais intensas e icônicas da história do MMA. Seu clímax ocorreu em 2010 quando Anderson, nos últimos minutos do quinto round, conseguiu uma finalização surpreendente, vencendo Sonnen. Em um segundo confronto em 2012, Anderson venceu novamente, desta vez, por nocaute técnico.

