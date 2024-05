Adnews Terminal BTG Pactual oferece exclusividade e conforto no aeroporto de Guarulhos

Com investimento de R$ 80 milhões, novo terminal promete lounges privativos e transporte direto ao avião.

O aeroporto de Guarulhos, localizado no estado de São Paulo, está prestes a ganhar um novo terminal que promete trazer uma nova experiência de embarque e desembarque na América Latina. Previsto para estrear no segundo semestre, o Terminal BTG Pactual introduz um conceito inovador, sem filas e com uma experiência personalizada para os passageiros.

Localizado próximo ao Terminal 3, o Terminal BTG ocupa uma área de 5 mil metros quadrados com entrada exclusiva. Os passageiros terão acesso a todas as etapas, desde o check-in até a vistoria pela Polícia Federal e Alfândega, sem precisar acessar os demais terminais. Um carro levará os usuários até o avião no momento do embarque e os aguardará na chegada, proporcionando uma experiência única.

O serviço será oferecido no modelo pay per use, voltado para passageiros da aviação comercial de todas as classes: primeira, executiva e econômica. Os usuários podem agendar o serviço com 72 horas de antecedência através do site . O custo inicial é de US$ 590 (cerca de R$ 3,04 mil na cotação atual) com descontos de até 20% para clientes do BTG Pactual.

O projeto, que recebeu um investimento de R$ 80 milhões de um fundo de capital privado gerido pelo BTG Pactual, marca a entrada do banco no setor aeroportuário.

Experiência de Passageiros

O terminal contará com lounges privativos, salas de reuniões voltadas para a pista e áreas de encontro. O projeto arquitetônico, desenvolvido pelo escritório Perkins&Will, se destaca pelo design minimalista, com uso de madeira e luz natural.

Futuramente, duas suítes serão inauguradas para passageiros que procuram conforto e privacidade entre conexões. A gastronomia também será um destaque, com pratos à la carte e menus assinados por chefs renomados.

Fabio Camargo, executivo com vasta experiência no setor de aviação, foi contratado para liderar o novo empreendimento. Segundo ele, as companhias aéreas estão investido na experiência do passageiro desde o embarque, mas ainda há potencial para melhorias antes desse momento.

Com inauguração prevista para a segunda metade do ano, o Terminal BTG Pactual espera receber cerca de 36 mil usuários no primeiro ano, com maior demanda de empresários, executivos e passageiros em ocasiões especiais.

* Com informações da EXAME | Foto de capa: Divulgação/Terminal BTG Pactual

