Adnews São Paulo fecha acordo com Coca-Cola e revela nomes dos setores do MorumBIS após ‘Bisquisa’

A Coca-Cola é a nova parceira do São Paulo . O acordo será válido por três anos e um total de R$ 11 milhões para o clube. Portanto, aproximadamente R$ 3.7 milhões anuais.

Pelo acordo, a Coca-Cola desfrutará de exclusividade no fornecimento de refrigerante, água e isotônico (Powerade) para a equipe. O contrato envolve também a comercialização dos produtos no MorumBIS , em jogos do Tricolor paulista.

Ainda que a parceria tenha que passar por votação no Conselho, a aprovação não será problema dada a força do presidente Julio Casares nos bastidores do clube. Vale lembrar que a Coca-Cola foi patrocinadora máster do São Paulo entre 1988 e 1991.

Após votação da torcida, setores do MorumBIS ganham novos nomes

O São Paulo FC anunciou o resultado da enquete para a escolha dos novos nomes dos setores MorumBIS. Com votos feitos pela torcida, a campanha tinha como opções apenas produtos da Mondelez, empresa responsável pelo naming rights do estádio.

No final do mês abril, o clube paulista divulgou a abertura da enquete para que os torcedores rebatizassem os setores. Dentre as opções, era possível escolher Oreo ou Club Social; Diamante Negro ou Tang; Lacta ou Halls; e Ouro Branco ou Trident.

Agora, com resultado da “bisquisa” divulgado, os setores anteriormente chamados pelos pontos cardeais passam a ter o nome de Oreo (Norte), Diamante Negro (Sul), Lacta (Leste) e Ouro Branco (Oeste).

*Com informações do MKT Esportivo/ Foto de capa: Divulgação/ São Paulo FC

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post São Paulo fecha acordo com Coca-Cola e revela nomes dos setores do MorumBIS após ‘Bisquisa’ appeared first on ADNEWS .