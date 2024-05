Adnews É o Brasil do Brasil! Bia do Brás estrela nova campanha do Ton

Beatriz Reis, mais conhecida como Bia do Brás e ex-participante do Big Brother Brasil 2024, é o novo rosto da campanha do Ton, braço de solução tecnológica e de serviços financeiros da Stone direcionada para microempreendedores.

Antes de participar do reality show, Bia trabalhava como vendedora em um dos maiores centros comerciais do Brasil, o Brás, localizado na capital paulista. Ao longo do BBB, a sister chamou a atenção do público pelas suas performances, com toda a a sua energia empolgante de vendedora, nos VTs de merchandising para as marcas patrocinadoras do reality show .

A campanha, produzida pela agência Greenz e intitulada “Ton e Bia, é Pra Vender Todo Dia”, retrata a jornada do empreendedor brasileiro e busca se conectar com os clientes da Stone para reforçar o posicionamento do Ton, mostrando como as soluções da empresa podem auxiliar as pessoas em seus empreendimentos.

Confira o vídeo abaixo:

Além do filme promocional, a campanha, que ficará no ar até julho, conta com mais dois vídeos que mostram a rotina de Bia como vendedora e suas histórias divertidas. Todos os filmes estão sento publicados nas plataformas do Ton.

A campanha também está promovendo ofertas especiais para novos clientes, incluindo cupons de 25% de desconto na adesão às maquininhas de cartão e taxa zero no débito, crédito à vista e Pix durante os primeiros três meses. Veja a seguir:

Esta não é a primeira campanha publicitária de Beatriz desde sua saída do programa. Após a participação no BBB 24, Bia viralizou em uma publicidade para o aplicativo de entregas iFood . No vídeo “É o iFood do iFood”, criado pela DM9, Bia aparece em silêncio enquanto saboreia uma macarronada, em referência aos comentários sobre sua personalidade agitada. A campanha foi exibida durante o intervalo da final do reality show, com a chamada “O Brasil pediu, o iFood entregou”.

*Com informações da EXAME

