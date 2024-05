Adnews Cauã Reymond estreia no TikTok em campanha para Aramis

Um dos atores mais queridos do Brasil, Cauã Reymond finalmente estreou no TikTok . Atendendo ao convite da Aramis, marca de moda masculina com quem mantém parceria há quase três anos, Cauã postou seu primeiro vídeo na plataforma no início da semana, e já conquistou 171 mil seguidores.

“Eu já possuía uma conta, mas ainda não havia publicado conteúdos nessa rede. Quando a Aramis me convidou para ativar o meu perfil, adorei a ideia! Nós, que temos as mídias sociais como um espaço de trabalho, precisamos estar presentes em todo o ecossistema digital”, disse o ator.

Em seu vídeo de estreia, Cauã participa do quiz “Qual o melhor presente de Dia dos Namorados com seis letras?”. Após pensar, ele revela a resposta com o nome da marca. Esta ação faz parte da estratégia da Aramis para se conectar com um público mais jovem, utilizando o TikTok, que se tornou uma ferramenta de busca popular para 64% da Geração Z, segundo a pesquisa ‘Using TikTok as a Search Engine’ divulgada pela Adobe neste ano.