Adnews AMPRO e Abrace se mobilizam em apoio ao Rio Grande do Sul

Iniciativa conjunta busca arrecadar doações e materiais para apoiar a recuperação das áreas afetadas.

AMPRO , Abrace e TELEVENTOS, uniram forças para mobilizar o público em geral, e também o setor de live marketing no movimento de recuperação do Rio Grande do Sul.

“Temos conhecimento de várias iniciativas, mas não poderíamos deixar de fazer nossa parte mobilizando o setor. Nesse momento cada gesto conta, por isso pedimos sua contribuição – seja compartilhando o conteúdo da campanha que está disponível nas nossas redes, seja fazendo uma doação, especialmente se você é do setor de live marketing”, explica Heloísa Santana, presidente executiva da AMPRO.

O setor de eventos tem muitos materiais que podem ser reutilizados e reaproveitados, como banners, lonas e materiais usados em cenografia, que podem ser úteis para muitas outras finalidades em uma situação como a do Rio Grande do Sul.

Os agendamentos para entrega das doações físicas devem ser feitos através da Central de Relacionamento AMPRO por meio do WhatsApp (11) 95072 3029, todos os dias, incluindo finais de semana. Tudo que for doado será enviado para as regiões afetadas, com o apoio logístico da Abrace.

“Duas carretas de doações já foram enviadas para a região. Continuem contribuindo, nossos amigos do Sul precisam muito da ajuda de todos nós e toda ajuda faz a diferença. Contamos com a força dos nossos associados, para intensificar essa corrente de solidariedade”, diz Paulo Passos, diretor executivo da Abrace.

Todas as doações são bem-vindas, e no momento do agendamento, o atendimento da AMPRO está oferecendo dicas, sempre atualizadas pelos canais oficiais, de quais doações são prioritárias no momento, assim como o cuidado e a organização necessária para separação, a fim de facilitar o trabalho das equipes voluntárias.

A campanha vai se estender pelo tempo que for necessário e as associações continuam mobilizadas para criar mais iniciativas para auxiliar as regiões afetadas.

