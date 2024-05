Adnews Amazon atualiza Alexa com IA generativa e planeja cobrança de assinatura

A Amazon está preparando uma grande atualização para sua assistente de voz Alexa, com integração de inteligência artificial generativa. De acordo com informações do canal CNBC, a gigante do varejo e tecnologia planeja cobrar uma taxa de assinatura mensal para cobrir os custos dessa nova tecnologia, que não estará incluída na oferta Prime.

Com lançamento previsto para este ano, a nova Alexa terá capacidade de “conversar” com mais naturalidade, se posicionando melhor no competitivo mercado de assistentes virtuais, que já conta com chatbots avançados de empresas como Google e OpenAI. Embora o preço da assinatura ainda não tenha sido definido, a expectativa é que as melhorias justifiquem o investimento dos consumidores.

Inicialmente revolucionária, a Alexa impressionou com suas capacidades de comando por voz em 2014, ano em que chegou ao mercado. No entanto, com os avanços rápidos da inteligência artificial, suas funcionalidades começaram a parecer ultrapassadas. A chegada de Andy Jassy como CEO da Amazon em 2021 trouxe uma mudança de prioridades internas, fazendo com que Alexa deixasse de ser uma estrela na empresa.

Segundo a CNBC, Jassy, que é um grande fã de esportes, teve uma experiência frustrante quando Alexa não conseguiu fornecer o placar ao vivo de um jogo recente, destacando as limitações do dispositivo. Essa percepçãolevou a uma reorganização significativa na equipe do dispositivo, com muitos membros sendo transferidos para a divisão geral de inteligência artificial da Amazon. Alguns deles disseram ao canal que a sensação era de que Alexa era uma grande ideia, “mas lançada de forma precoce”, e que agora seria difícil “mudar o rumo do barco”.

Porém, a Amazon está determinada a tornar a Alexa relevante novamente. Na sua carta anual para acionistas, Jassy mencionou que a empresa está desenvolvendo uma quantidade substancial de aplicativos de IA generativa em todos os setores de consumo da Amazon, incluindo uma versão “ainda mais inteligente e capaz” da assistente virtual.

* Com informações de EXAME

