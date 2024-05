Ana Beatriz Oliveira* TikTok lança ferramentas para impulsionar o desempenho das marcas na plataforma

Nesta terça-feira (21), durante a coletiva TikTok World 2024, a plataforma apresentou algumas novidades para suas soluções de anúncios e marketing. As novas soluções, também incluem ferramentas criativas de inteligência artificial, desempenho e monitoramento, além de melhorias para posicionamento de marca de alto impacto.

O TikTok está revolucionando a forma como as marcas criam conteúdo e interagem com sua comunidade. Em tempos em que o conteúdo é rei, a plataforma está ajudando as marcas a se destacarem com suas novas ferramentas. Os líderes de negócios e produtos da empresa, compartilharam como estão inovando com o TikTok One, solução para criadores; Symphony, pacote de IA criativa; TopView e Branded Mission, recursos de branding e desempenho.

Uma das principais novidades é o TikTok One , espaço centralizado que oferece acesso a ferramentas criativas, insights e colaborações com criadores e parceiros de produção. Com quase 2 milhões de criadores disponíveis, as marcas podem aproveitar ao máximo o potencial da plataforma para implementar campanhas bem-sucedidas.

Já o TikTok Symphony , combina a imaginação humana com a eficiência da inteligência artificial para ampliar o desenvolvimento de conteúdo. Desde a escrita de roteiros até a produção de vídeos, o Symphony torna o processo criativo simples e eficiente, gerando resultados reais e inovadores.

Desempenho e branding

Para ajudar os anunciantes a alcançar os usuários em todas as etapas de sua jornada de compra, o TikTok introduziu novas soluções de automação de desempenho. Essas soluções utilizam IA para selecionar o melhor criativo, público e momento para maximizar os resultados comerciais. Segundo dados do TikTok, 61% dos usuários fizeram uma compra diretamente na plataforma ou depois de ver um anúncio.

Os anunciantes poderão inserir os ativos, orçamento e metas, e as soluções de automação do TikTok selecionarão e escolherão o público certo para mostrar o anúncio. Uma nova ferramenta, Unified Lift, também medirá o desempenho das campanhas no TikTok em toda a jornada de decisão.

Além disso, a plataforma oferecerá ferramentas interativas para criar experiências divertidas para as marcas e suas comunidades, como ‘Add-Ons’ para o TopView, permitindo que os anunciantes incluam elementos pop-out e adesivos de contagem regressiva para aumentar o envolvimento com a marca; e o Dueto de Branded Mission, que possibilita que as marcas aproveitem ainda mais os comportamentos característicos da comunidade e permite que as marcas convidem os criadores para fazer duetos com seus vídeos, ajudando a aumentar o engajamento.

Por fim, TikTok lançou o ‘Programa de Certificação de Compra de Mídia’, certificação global para que os profissionais de marketing digital comprovem e demonstrem suas habilidades em publicidade no TikTok, e assim, fortalecer a rede de parceiros confiáveis da plataforma para os anunciantes.

Com essas inovações, TikTok segue fortalecendo seu ecossistema de publicidade e apoiando empresas de todos os portes.

*Foto de capa: Divulgação/ TikTok

